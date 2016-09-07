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الاربعاء 7 سبتمبر - 15:54
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منتدى المعارضة ينفي أي لقاءات مع عزيز


نواكشوط - صحراء ميديا
الاربعاء 7 سبتمبر 2016 - 19:32



منتدى المعارضة ينفي أي لقاءات مع عزيز
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نفى المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض أن يكون أي من قادته قد التقى بالرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.
 
وقال المنتدى في بيان صادر عن لجنته التنفيذية: "قيادة المنتدى تؤكد للرأي العام عدم صحة هذا الخبر، وأن أيا من قادة المنتدى لم يلتق برئيس الدولة محمد ولد عبد العزيز".
 
وكانت مصادر قد أكدت لـ"صحراء ميديا" أن لقاء جمع أمس اثنين من قيادات المنتدى بالرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.
 
وتأتي هذه الأنباء في ظل اتصالات سرية وأخرى تم إعلانها مؤخراً من أجل تقريب وجهات النظر بين الطرفين بخصوص الحوار المرتقب.
 


الكلمات المفتاحية : الحوار, المنتدى, عزيز


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