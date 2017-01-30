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منجم "تازيازت" يطابق مدونة تسيير السيانيد


نواكشوط - صحراء ميديا
الاثنين 30 يناير 2017 - 13:32



منجم "تازيازت" يطابق مدونة تسيير السيانيد
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أعلنت شركة "تازيازت موريتانيا المحدودة" أن منجم الذهب التابع لها في شمال غربي موريتانيا، تم اعتماده مطابقا كليا للمدونة الدولية لتسيير السيانيد.
 
وقالت الشركة في بيان أصدرته اليوم الاثنين، إن "هذا الاعتماد اعترافا بأن تازيازت تستخدم السيانيد لاستخراج الذهب بطريقة آمنة تراعي سلامة العمال والمجموعات المحلية وتحافظ على البيئة".
 
وكانت مدونة تسيير السيانيد قد طورت من طرف العاملين في مجال التعدين وبتوجيهات من برنامج الأمم المتحدة للبيئة بهدف التسيير المسؤول للسيانيد المستخدم في الاستغلال المعدني للذهب من أجل تعزيز حماية الصحة البشرية والبيئة.
 
وكانت كينروس غولد كوربورايشن من أول الشركات الموقعة على المدونة، وجميع عملياتها في العالم معتمدة ومعترف بمطابقتها لمدونة تسيير السيانيد.
 
ويعد السيانيد مادة كيماوية تستخدم في مجال صناعة الذهب لاستخراجه من المعدن الخام؛ وتتم مناولته من طرف عمال مكونين لهذا الغرض ويلبسون معدات حماية خاصة، وهو يستعمل داخل مرافق مصممة ومبنية خصيصا لمنع الانسكابات ولحماية العمال، وفق نص البيان.
 


الكلمات المفتاحية : بيئة, تازيازت, ذهب


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