الحكومة تجتمع قبيل عيد الاستقلال الوطني

روصو: انطلاق حملة نظافة بعد خلاف مع البلدية

منح دراسية من "الإيسيسكو" لطلبة موريتانيين

العفو الدولية: نيجيريا بقتل عشرات المتظاهرين

علوم: جهاز لاصق يجري تحاليل بيولوجية فورية

توقف دعم أوروبي للمجتمع المدني في موريتانيا

موريتانيا تطلق برنامجا لتوزيع المواد الغذائية

موريتانيا دولة غير آمنة على الرعايا الأمريكيين

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

الانتخابات البلدية وما تنطوي عليه من تلويحْ، بحل أحزاب سياسية القويّ منها والكسيحْ

د. محمد إدريس ولد حرمه ولد بابانا
أسدل الستار على حوار ساخن تخلله الهجاء والمديحْ، وأسفر عن مخرجات تحققت بعد تمديد وإجهاد وبَريحْ،

شموع علي مائدة الحوار الوطني

فاطمة بنت محمد \ النجاح
تذَيَّل التعليم وثيقة الحوار، ولم تطرح مكافحة الإرهاب كقضية جوهرية.     

النص المكرس للنشيد الوطني "كن للإله ناصرا"

العقيد/ محمد أحمد ولد إسماعيل
النص المكرس للنشيد الوطني "كن للإله ناصرا"
اطلعت هذا المساء على مقال قيم نشرته بعض الصحف الإلكترونية للقاضي الأديب اللامع / أحمد ولد المصطفى

النشيد الوطني والمسلمة المغلوطة؟

الشيخ سيدي باب إبراهيم
يتابع المواطن الموريتاني بتلهف ما سيقرره الحوار السياسي الذي يجري هذه الأيام في قصر المؤتمرات في

أين الحوار الجاري من الحوار المطلوب؟

ذ/ أحمد سالم ولد بوحبيني
أين الحوار الجاري من الحوار المطلوب؟
الحوار – كما أسلفت في عديد المرات- نقاش جاد، بين أطراف جادة، بغية التوصل إلى حلول جادة، بعد تنازل
Sahara Media Agency : استئناف حملة تنظيف روصو بعد خلاف مع البلدية https://t.co/pVOnewmclJ
الخميس 24 نونبر - 13:26
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | الحكومة تجتمع قبيل عيد الاستقلال الوطني https://t.co/vgjvs5kUW5الحكومة-تجتمع-قبيل-عيد-الاستقلال-الوطن… https://t.co/dbQ2S2YM9N
الخميس 24 نونبر - 13:20
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

منح دراسية من "الإيسيسكو" لطلبة موريتانيين


نواكشوط - صحراء ميديا
الخميس 24 نونبر 2016 - 10:40



منح دراسية من "الإيسيسكو" لطلبة موريتانيين
مواضيع ذات صلة

استفاد عدد من الطلاب الموريتانيين، من منح دراسية خصصتها المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "ايسيسكو"، برسم السنة الدراسية الجامعية الحالية، في عدد من التخصصات المرتبطة بالتنمية داخل العالم الإسلامي وخارجه.
 
ويستفيد من المنح إلى جانب الطلاب الموريتانيين عدد من الطلاب ينتمون إلى 26 دولة عضو في المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة.
 
وتدخل هذه المنح حسب ما أعلنت عنه "الايسسكو"، في إطار الجهود الرامية، لمساعدة الطلاب والطالبات المتفوقين على استكمال تكوينهم الجامعي، في عدد من التخصصات المرتبطة بالتنمية داخل العالم الإسلامي، حيث بلغ عدد المستفيدين 110 طالب من جنسيات إسلامية مختلفة.
 
كما استفاد من هذه المنح عدد من الطلبة المسلمين، الذين ينتمون إلى دول غير أعضاء في الإيسيسكو، كتايلاند، وكمبوديا، ولاوس، والصين، والفيتنام، وإفريقيا الوسطى، ودولة البوسنة والهرسك.
 
وسيتابع الطلبة الممنوحون دراساتهم الجامعية في مستويات الإجازة، والماجستير، والدكتوراه، في تخصصات ذات أولوية، في عدد من مجالات التنمية كالهندسة، والتكنولوجيا، والطب، والعلوم التطبيقية، وعلم السكان، وصناعة النسيج، والتجارة والتسيير، والعلوم الاقتصادية والقانونية، والمحاسبة، وفي تخصصات وثيقة الصلة بالثقافة العربية والدراسات الإسلامية.
 


الكلمات المفتاحية : إسيسكو, تعليم, طلاب


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2016 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة