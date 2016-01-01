منح دراسية من "الإيسيسكو" لطلبة موريتانيين



استفاد عدد من الطلاب الموريتانيين، من منح دراسية خصصتها المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "ايسيسكو"، برسم السنة الدراسية الجامعية الحالية، في عدد من التخصصات المرتبطة بالتنمية داخل العالم الإسلامي وخارجه.



ويستفيد من المنح إلى جانب الطلاب الموريتانيين عدد من الطلاب ينتمون إلى 26 دولة عضو في المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة.



وتدخل هذه المنح حسب ما أعلنت عنه "الايسسكو"، في إطار الجهود الرامية، لمساعدة الطلاب والطالبات المتفوقين على استكمال تكوينهم الجامعي، في عدد من التخصصات المرتبطة بالتنمية داخل العالم الإسلامي، حيث بلغ عدد المستفيدين 110 طالب من جنسيات إسلامية مختلفة.



كما استفاد من هذه المنح عدد من الطلبة المسلمين، الذين ينتمون إلى دول غير أعضاء في الإيسيسكو، كتايلاند، وكمبوديا، ولاوس، والصين، والفيتنام، وإفريقيا الوسطى، ودولة البوسنة والهرسك.



وسيتابع الطلبة الممنوحون دراساتهم الجامعية في مستويات الإجازة، والماجستير، والدكتوراه، في تخصصات ذات أولوية، في عدد من مجالات التنمية كالهندسة، والتكنولوجيا، والطب، والعلوم التطبيقية، وعلم السكان، وصناعة النسيج، والتجارة والتسيير، والعلوم الاقتصادية والقانونية، والمحاسبة، وفي تخصصات وثيقة الصلة بالثقافة العربية والدراسات الإسلامية.

