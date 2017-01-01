منسقية المعارضة: الاستفتاء سقط سياسيا



قالت تنسيقية المعارضة الديمقراطية الرافضة لتعديل الدستور، اليوم الجمعة، إن الاستفتاء على التعديلات الدستورية "سقط وفشل سياسيا"، بسبب تعبير الشارع الموريتاني عن رفضه لهذه التعديلات في أكثر من مرة.



وقال الرئيس الدوري لمنتدى المعارضة رئيس حزب "تواصل" محمد جميل ولد منصور إن "مجموعة الثمانية في المعارضة الديمقراطية" تعتبر أن الاستفتاء سقط سياسيا.



وقال ولد منصور خلال مؤتمر صحفي إن التنسيقية التى تضم تشكيلات سياسية ونقابية ستواصل "النضال والتجمع والتظاهر قبلت السلطات أو رفضت ذلك" بحسب تعبيره.



وأضاف ولد منصور أن التعديلات الدستورية التي يعتزم النظام القيام بها تستهدف "رموز الوطن، وبقية من مؤسساته اللاتي تواجه صلف السلطة، ويكرس السلطة الأحادية، ويفتح بابا يمكن أن يؤدي لما هو أشد وأخطر، فتكا بالديمقراطية والدستور والمصلحة" بحسب تعبيره.



وأكد ولد منصور أن السلطات اعتمدت من خلال قوات الأمن قمع المسيرات والتجمعات الاحتجاجية السلمية الديمقراطية التي تنظمها المعارضة الرافضة للاستفتاء الـ5 من الشهر المقبل أو الشباب.



ولفت إلى أن هذه الأفعال "لا تستغرب على هذا النظام الذي جعل موريتانيا تعيش ظرفية خاصة نظرا للسياسات الفاشلة لنظام ولد عبد العزيز".

