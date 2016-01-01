منسق هجمات باريس وبروكسل بلجيكي من أصل مغربي

كشف معلومات توصل إليها محققون فرنسيون أن مواطنا بلجيكياً من أصل مغربي يدعى "أسامة عطار" ويعرف باسمه الحركي "أبو أحمد" كان ينسق من سوريا الهجمات التي شهدتها باريس وبروكسل.





كما أكد النائب العام الفدرالي البلجيكي فريديريك فان لوف، صباح اليوم الأربعاء أن الخلية التي نفذت اعتداءات باريس وبروكسل تلقت أوامرها من "أعلى مستويات" قيادة تنظيم داعش بدون كشف المزيد من التفاصيل.





وظهرت كنية "أبو أحمد" في التحقيق إثر توقيف مواطن جزائري وآخر باكستاني في 10 ديسمبر الماضي. كانا قد وصلا أكتوبر 2015 إلى اليونان، كمهاجرين إلى جانب انتحاريين عراقيين فجرا نفسيهما خارج ملعب ستاد دو فرانس في 13 نوفمبر.





وقال المشتبه فيه الجزائري إن أسامة عطار هو على الأرجح "أبو أحمد" وذلك بعد أن عرض عليه المحققون مجموعة من الصور.





وظهرت كنية "أبو أحمد" للمرة الثانية خلال التحقيقات بعد اختراق جهاز كمبيوتر عثر عليه في سلة مهملات بالقرب من أحد المخابئ التي استخدمتها خلية الجهاديين في بلجيكا