منظمات التعليم ترحب بصندوق دعم النشر المدرسي



رحب ائتلاف المنظمات الموريتانية من أجل التعليم بالقرار الحكومي الأخير القاضي بإنشاء صندوق لدعم النشر المدرسي، والذي صادق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه الخميس.



وقال الائتلاف في بيان صحفي إنه يرحب بإنشاء صندوق لدعم النشر المدرسي مخصص لتلقي الإعانات المالية لفائدة الكتاب المدرسي، وتحمل الأعباء المرتبطة بعملية نشره وطبعه.



وكانت الحكومة قد أعلنت في بيانها الأسبوعي أن الهدف من الصندوق هو دعم نشر وتوزيع الكتاب المدرسي، وإيجاد حل مستديم لمشكلة توفر هذه الأداة التربوية الهامة التي تساهم في نجاعة التعليم وتحسين فرص النجاح المدرسي.



وعبر الائتلاف عن تطلعه لأن تسرع الحكومة في تطبيق القرار ووضع آلية مصاحبة للمتابعة والتقويم من أجل ضمان جودة الكتاب المدرسي والتأكد من وصوله إلى التلميذ ومن أجل صيانته.



كما دعا الائتلاف إلى إشراك منظمات المجتمع المدني في جميع مراحل حياة الكتاب المدرسي: تسيير الإعانات المالية، التأليف، الطباعة، التوزيع، الحماية من المضاربات.

