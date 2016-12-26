منظمات: 5 آلاف مهاجر غرقوا في المتوسط هذا العام



كشفت منظمات الإغاثة أن 5 آلاف مهاجر يعتقد أنهم غرقوا في البحر المتوسط هذا العام بعد انقلاب قاربين الخميس ومخاوف من وفاة نحو 100 شخص معظمهم من غرب أفريقيا كانوا على متنهما.



وقالت المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن القاربين اللذين كانا مكتظين بالركاب انقلبا في مضيق صقلية بين إيطاليا وليبيا.



وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة جويل ميلمان في إفادة بجنيف "يبدو أن هذين الحادثين معا سيدفعان بإجمالي الأرقام هذا العام إلى أكثر من 5000 (وفاة) وهو مستوى مرتفع جديد في هذه الأزمة."



وأضاف أن خفر السواحل الإيطالي أنقذ عددا من المهاجرين وانتشل ثماني جثث حتى الآن. ومضى قائلا إن عاملين في المنظمة الدولية للهجرة يتحدثون مع الناجين الذين نقلوا إلى تاباني في إيطاليا.



وذكرت المنظمة الدولية للهجرة أن أقل بقليل من 3800 مهاجر لقوا حتفهم في عرض البحر في 2015.



وقال المتحدث باسم مفوضية اللاجئين وليام سبيندلر إن "الزيادة المفزعة" في الوفيات هذا العام ترجع فيما يبدو إلى الطقس السئ والنوعية المتدهورة لمراكب الهجرة المستخدمة من قبل المهربين ومحاولاتهم لتجنب رصدهم.



وأضاف أن "هذه الأسباب تشمل إرسال أعداد كبيرة من المهاجرين في وقت واحد وهو ما يصعب عمل فرق الإنقاذ."



وناشدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الدول فتح المزيد من مسارات الهجرة الشرعية أمام اللاجئين.



وأظهرت بيانات المنظمة الدولية للهجرة أن 358403 من المهاجرين واللاجئين دخلوا أوروبا عبر البحر حتى 21 ديسمبر 2016 وصل معظمهم عبر اليونان وإيطاليا.

