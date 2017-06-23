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منظمة الدعوة الاسلامية توزع مساعدات غذائية على فقراء موريتانيا


نواكشوط - صحراء ميديا
الجمعة 23 يونيو 2017 - 15:21



منظمة الدعوة الاسلامية توزع مساعدات غذائية على فقراء موريتانيا
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وزع مكتب منظمة الدعوة الاسلامية فى موريتانيا سلات غذائية على ألف مستفيد في إحياء مختلفة من العاصمة نواكشوط؛ وبعض مناطق الداخل.

وشملت التوزيعات وفقا لمصدر من المنظمة مواد الأرز والسكر، والزيت، والتمر وكميات من الشاي  الأخضر، وأطنان من الحليب.

ووفقا للمصدر ذاته دأبت المنظمة على توزيع المواد الغذائيةً في رمضان، إضافة إلى لحوم الاضاحي في عيد الأضحى فضلا عن كفالة مئات الأيتام فى موريتانيا.

وتملك منظمة الدعوة الاسلامية اتفاقية مقر موقعة مع الحكومة الموريتانية تسمح لها بممارسة نشاطاتها الخيرية في مختلف أرجاء موريتانيا.
 



الكلمات المفتاحية : الاسلامية, الدعوة, الغذاء
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