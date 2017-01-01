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منظمة العفو: مقتل العشرات بشبهة الانتماء لبوكوحرام


صحراء ميديا+وكالات
الخميس 20 يوليوز 2017 - 11:23



منظمة العفو: مقتل العشرات بشبهة الانتماء لبوكوحرام
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قال تقرير لمنظمة العفو الدولية، اليوم الخميس إن عشرات المشتبه بانتمائهم الى حركة "بوكو حرام" قتلوا في مراكز اعتقال في الكاميرون وتعرضوا للتعذيب من قبل الشرطة في الفترة ما بين 2013 و2017.
 
وأضاف التقرير أن "عشرات الموقوفين توفوا في مراكز اعتقال تابعة لكتيبة التدخل السريع، وللاستخبارات من جراء التعذيب، وغيره من سوء المعاملة".
 
وقالت المنظمة إن قاعدة "سالاك" التابعة لكتيبة التدخل السريع ومركز الاستخبارات غير الرسمي المعروف ب"البحيرة" شهدا اكثر من 80 حالة تعذيب من أصل مئة وحالة تم إحصاؤها.
 
واضاف التقرير أن "عناصر أميركية وفرنسية تتواجد بشكل شبه منتظم في قاعدة سالاك".
 
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن "ايلاريا اليغروزي" إحدى معدي التقرير أن لديها " ادلة دامغة بوجود دولي في "سالاك"، مضيفة أن عسكريين أميركيين يتواجدون بشكل منتظم في القاعدة، وشاهد مندوبون من منظمة العفو عسكريين فرنسيين فيها، لكن لا شيء يؤكد ان هذا الوجود دائم".
 
وتقول المنظمة إنها اتصلت بسفارتي فرنسا والولايات المتحدة في ليبرفيل للمطالبة بفتح تحقيق حول "معرفة موظفيهم المحتملة بممارسات توقيف مخالفة للقانون وتعذيب".
والتقت المنظمة الدولية أزيد من مائة شخص، اكدوا انهم اعتقلوا سرا وتعرضوا للتعذيب من قبل كتيبة التدخل السريع (قوات النخبة التابعة للجيش) ومديرية الاستطلاعات الخارجية (الاستخبارات) بين 2013 و 2017.
 
وكشفت منظمة العفو انها اتصلت بحكومة الكاميرون للاستفسار حول الموضوع قبل نشر التقرير، لكنها لم تتلق أي رد.


الكلمات المفتاحية : الكاميرون, بوكوحرام, نيجيريا
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