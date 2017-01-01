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منظمة تحذر من استنزاف صيني لأسماك موريتانيا


نواكشوط - صحراء ميديا
الخميس 11 ماي 2017 - 12:08



منظمة تحذر من استنزاف صيني لأسماك موريتانيا
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حذرت منظمة "غرين بيس" المدافعة عن الوسط البيئي عبر العالم، من أن مخزون بعض دول أفريقيا الغربية من ضمنها موريتانيا، من الأسماك والأحياء البحرية يواجه خطر الانقراض جراء استنزاف بواخر الصيد الصناعي الصينية.
 
وقالت المنظمة في تقرير جديد إن المياه الإقليمية الصينية خالية تماما من الأسماك نظرا لطرق الصيد الصناعي التي تنتهجها السلطات الصينية هناك منذ أمد غير قصير.
 
وحذرت من أن المياه الإقليمية في المحيط الأطلسي، التي تتبع لكل من موريتانيا والسنغال وغينيا بيساو مهددة اليوم بمصير مماثل.
 
ودعت منظمة "غرين بيس" حكومات هذه البلدان إلى الإسراع بمراجعة أو إلغاء اتفاقيات الصيد المبرمة بينها وبين الحكومة الصينية، قبل وقوع كارثة بيئية قد تقع بفعل الصيد المفرط الذي تمارسه السفن الصينية العملاقة في المنطقة.
 
ووصفت المنظمة النشاط الصيني في المياه الغرب أفريقية بأنه "بالغ الخطورة"، مشيرة إلى أنه توازيه أحيانا أنشطة صيد غير مشروع يمارسها مهربون صينيون في المياه الإقليمية للبلدان المذكورة.
 


الكلمات المفتاحية : أفريقيا, الصين, سمك, صيد
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