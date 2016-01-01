منظمة دولية: تراجع في قوة "بوكو حرام"





قالت "مجموعة الأزمات الدولية" في تقرير لها إن حركة "بوكو حرام" "تكبدت خسائر فادحة وتراجعت قدراتها التقليدية" لأسباب من بينها تشكيل قوة إقليمية في العام الماضي للتصدي لها ، قوامها عشرة آلاف جندي من نيجيريا، وتشاد، والكاميرون، والنيجر، وبنين.





وجاء التقرير بعد أيام من قول مصادر أمنية ومن الأمم المتحدة أن مئات من مقاتلي "بوكو حرام" وأسرهم استسلموا في تشاد.





وقال التقرير إن الحركة قلصت هجماتها بشدة في الكاميرون تحديدا خلال الشهور الأخيرة، مما يشير إلى أن قوة الأمن الإقليمية التي شكلتها الدول المعنية بتهديدات الحركة، تحقق مكاسب على حسابها.





وقال "هانز دي ماري هينجوب" أحد واضعي التقرير "إن تراجعا مذهلا في عدد الهجمات والتفجيرات الانتحارية تم تسجيله منذ العام الماضي."





وأضاف أنه قبل نحو عامين كانت الهجمات تحدث على نحو شبه يومي، لكن العدد تراجع إلى ما بين ستة وثمانية في الشهر منذ سبتمبر.





و"مجموعة الأزمات الدولية" هي منظمة دولية، تقدم المشورة والتحليلات الميدانية حول العالم، بهدف حدوث النزاعات الدموية وتسويتها، تأسست عام 1995 وتستعين الأمم المتحدة بمشورتها وتحليلاتها، بالإضافة إلى منظمات أخري، كالبنك الدولي والاتحاد الأوروبي.

