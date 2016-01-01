منظمة دولية: هنالك فاجعة تحدث في البحر المتوسط



قالت المنظمة الدولية للهجرة اليوم الجمعة، إن فاجعة حقيقية تحدث على مرأى من الجميع في عرض البحر الأبيض المتوسط، في ظل غرق آلاف المهاجرين الأفارقة الساعين للوصول إلى أوروبا.



وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة "ليونارد دويل" في تصريحات صحفية في جنيف إن "معظم الغرقى مواطنون من غرب أفريقيا غادروا ليبيا متجهين إلى إيطاليا".



وأضاف أن عدد المهاجرين الذين غرقوا خلال الأيام الأخيرة وصل إلى 365 مهاجراً، ليرتفع عدد المهاجرين الغرقى في البحر المتوسط خلال شهر نوفمبر من العام الجاري، إلى 4636، وهو ما يعني أنه أكبر ست مرات من عدد الغرقى في نفس الشهر قبل عام.



وتشير أرقام المنظمة الدولية للهجرة، إلى أن عدد القتلى هذا العام زاد بواقع ألف شخص، رغم أن عدد المهاجرين الذي وصلوا إلى أوروبا بحرا حتى الآن هذا العام، أقل بواقع النصف عنه في العام الماضي، إذ وصل نحو 343589 مهاجرا إلى أوروبا هذا العام مقابل 728926 مهاجرا وصلوا إليها حتى هذه المرحلة من العام الماضي.

