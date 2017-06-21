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من هو محمد بن سلمان ولي العهد السعودي الجديد


نواكشوط - صحراء ميديا
الاربعاء 21 يونيو 2017 - 04:15



من هو محمد بن سلمان ولي العهد السعودي الجديد
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أعلن بأمر ملكي فجر اليوم الأربعاء في المملكة العربية السعودية تنحي الأمير محمد بن نايف عن ولاية العهد، وتعيين محمد بن سلمان كولي عهد جديد للبلاد.
 
وجاء تنحي الأمير محمد بن نايف بعد تصويت مجلس البيعة، الذي صوت لصالح التنحي بنسبة 31 صوتاً من أصل 34 هو عدد أعضاء المجلس.
 
وبموجب هذا الأمر الملكي أصبح الأمير الشاب محمد بن سلمان هو ولي العهد في المملكة العربية السعودية، وفيما يلي سيرة مقتضبة للأمير الشاب:
 
ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء السعودي وزير الدفاع، ورئيس "مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية"، ورئيس مجلس إدارة "صندوق الاستثمارات العامة"، ورئيس المجلس الأعلى في شركة "أرامكو"، المملكة العربية السعودية.
 
هو القيادي الرئيسي في مشروع "رؤية المملكة 2030" و"برنامج التحول الاقتصادي".
 
والده هو الملك سلمان بن عبد العزيز ووالدته هي الأميرة فهدة بنت فلاح بن سلطان آل حثلين العجمي.
 
في عام 2009، تم تعيين الأمير محمد بن سلمان بعد ذلك مستشاراً خاصاً لوالده الأمير سلمان بن عبد العزيز الذي كان أميراً لمنطقة الرياض آنذاك.
 
وعندما أصبح الأمير سلمان بن عبد العزيز ولياً للعهد، أصبح الأمير محمد بن سلمان مشرفاً على مكتب ولي العهد والشؤون الخاصة لولي العهد، ومن ثم عيّن رئيساً لديوان ولي العهد ومستشاراً خاصاً له بمرتبة وزير عام 2013، إلى أن عيّن عام 2014 وزير دولة في "مجلس الوزراء" بالإضافة إلى عمله.
 
وتولى رئاسة الديوان لعدة أشهر بعد مبايعة والده الملك سلمان بن عبد العزيز ملكاً خادماً للحرمين الشريفين عام 2015.
 
أنشأ مؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية التي تعرف باسم "مسك"، وترأس مجلس إدارة "مركز الأمير سلمان للشباب"، و"جمعية الأمير سلمان للإسكان الخيري" وأسس عدد من الشركات التجارية.
 
ولد في 31 أغسطس (آب) 1985، وهو متزوج من الأميرة سارة بنت مشهور بن عبد العزيز آل سعود، منذ 2008.
 
حاصل على بكالوريوس في القانون من "جامعة الملك سعود".
 


الكلمات المفتاحية : السعودية, محمد بن سلمان, ولي العهد
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