مهرجانات متزامنة للنصرة في نواكشوط ونواذيبو



انطلقت مهرجانات خطابية متزامنة في العاصمة نواكشوط والعاصمة الاقتصادية نواذيبو، زوال اليوم الجمعة، للمطالبة بالحكم بالإعدام في قضية المسيء المسجون في نواذيبو منذ ثلاث سنوات.



ومنحت السلطات الموريتانية في نواذيبو الترخيص للمهرجان الذي دعا له عدد من أئمة المدينة، مساء أمس الخميس، قبل أن تتراجع في وقت لاحق عن الترخيص، ولكنها عادت صباح اليوم الجمعة لتسمح بتنظيم المهرجان.



وانطلق المهرجان الخطابي في باحة مسجد مصعب بن عمير في حي الحنفية الرابعة بالمدينة.



من جهة أخرى منحت السلطات في العاصمة نواكشوط الترخيص لمهرجان في ساحة ابن عباس، وسط المدينة.



وتسعى الفعاليات المنظمة لأنشطة النصرة إلى مواصلة أنشطتها الاحتجاجية والمطالبة بالحكم بالإعدام على المسيء وتطبيق الحكم فيه، حتى تجلس المحكمة العليا التي مددت المداولات حتى أجل غير مسمى.

