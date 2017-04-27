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مواجهات قوية بين الشرطة الموريتانية و "ايرا"


نواكشوط - صحراء ميديا
الخميس 27 أبريل 2017 - 13:31



مواجهات قوية بين الشرطة الموريتانية و "ايرا"
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شهد وسط العاصمة نواكشوط مواجهات قوية بين الشرطة الموريتانية و عدد من نشطاء مبادرة انبعاث الحركة الإنعتاقية "ايرا" ، بعد مظاهرة للحركة تخليدا لذكرى ما تسميه الحركة "محرقة الكت".

وحسب مراسل "صحراء ميديا" فان الشرطة فرقت المتظاهرين  مستخدمة مسيلات الدموع ، قبل أن تدخل فى مواجهات مع بعض المتظاهرين .

وكان زعيم  حركة "ايرا" بيرام ولد الداه ولد اعبيد قد أحرق عددا من الكتب الفقهية قبل  6 سنوات ، بحجة أنها تروج للعبودية، وفق تعبيره.

وتخلد حركة إيرا كل سنة ذكرى حرق زعميها لبعض من أمهات الفقه المالكي، وهو المذهب الذى يتبعه أغلب الموريتانيين.

وأثارت ماتسميه الحركة غير المرخصة فى بياناتها "محرقة كتب النخاسة" موجة استياء واسع، ترجمت فى مظاهرات تطالب بمعاقبة قيادات الحركة.
 


الكلمات المفتاحية : إيرا, الشرطة, الفقه المالكي, الكتب, مظاهرات
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