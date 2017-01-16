مواجهات نارية في اليوم الثالث من البطولة الإفريقية‎

تقام حاليا في مدينة أوييم الغابونية المباراة الأولى من المجموعة الثالثة بين حامل اللقب منتخب كوت ديفوار ومنتخب توغو، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس أمم إفريقيا المقامة في الغابون.



ويسعى منتخب الفيلة إلى الحصول على نقاط المباراة الثلاث، ما يجعل المباراة صعبة أمام منتخب توغو العنيد الذي يريد الخروج، بنقطة واحدة على الأقل .



فيما ستجمع المباراة الثانية من نفس المجموعة المنتخب المغربي مع نظيره الكونغولي في وقت لاحق اليوم.



ويدخل أسود الأطلس المباراة مثقلا بالإصابات، إذا يغيب عن المنتخب نجوم بارزين في مقدمتهم لاعب ساوثهامتون الانجليزي سفيان بوفال، إضافة إلى يونس بلهندة وأسامة طنان ونور الدين المرابط .