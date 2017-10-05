مورتانيا: تعيينات في وزارتي العدل والبترول





أجري مجلس الوزراء الموريتاني المنعقد اليوم في نواكشوط عدة تعيينات في وزارتي العدل و البترول و الطاقة و المعادن وجاءت التعيينات على النحو التالي:



وزارة العدل



المؤسسات العمومية



مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية



المدير العام: الشيخ باب أحمد، قاض.





وزارة البترول و الطاقة و المعادن



ديوان الوزير



مكلف بمهمة: عبد الرحمن ولد لفضل،حاصل على شهادة ماستر2 في الفيزياء والرياضيات وعلوم الهندسة.



مستشار مكلف بالمعادن: أحمد طالب ولد محمد، مدير عام المعادن سابقا.



المفتشية العامة الداخلية



المفتش العام: ديالو احمدو، حاصل على شهادة ماستر2 في القانون.



الإدارة المركزية



المديرية العامة للمعادن



المدير العام:محمد ولد السالك ولد عبد الله، مدير المعادن في الشرطة الموريتانية للمحروقات والمواد المعدنية.



مديرية متابعة العمليات



المدير: أعل سالم ولد بوبوط،مدير الاستغلال بشركة سوماغاز سابقا.