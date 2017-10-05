مورتانيا: تعيينات في وزارتي العدل والبترول

أجري مجلس الوزراء الموريتاني المنعقد اليوم في نواكشوط عدة تعيينات في وزارتي العدل و البترول و الطاقة و المعادن وجاءت التعيينات على النحو التالي:
وزارة العدل
المؤسسات العمومية
مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية
المدير العام: الشيخ باب أحمد، قاض.
وزارة البترول و الطاقة و المعادن
ديوان الوزير
مكلف بمهمة: عبد الرحمن ولد لفضل،حاصل على شهادة ماستر2 في الفيزياء والرياضيات وعلوم الهندسة.
مستشار مكلف بالمعادن: أحمد طالب ولد محمد، مدير عام المعادن سابقا.
المفتشية العامة الداخلية
المفتش العام: ديالو احمدو، حاصل على شهادة ماستر2 في القانون.
الإدارة المركزية
المديرية العامة للمعادن
المدير العام:محمد ولد السالك ولد عبد الله، مدير المعادن في الشرطة الموريتانية للمحروقات والمواد المعدنية.
مديرية متابعة العمليات
المدير: أعل سالم ولد بوبوط،مدير الاستغلال بشركة سوماغاز سابقا.
ديوان الوزير
مكلف بمهمة: عبد الرحمن ولد لفضل،حاصل على شهادة ماستر2 في الفيزياء والرياضيات وعلوم الهندسة.
مستشار مكلف بالمعادن: أحمد طالب ولد محمد، مدير عام المعادن سابقا.
المفتشية العامة الداخلية
المفتش العام: ديالو احمدو، حاصل على شهادة ماستر2 في القانون.
الإدارة المركزية
المديرية العامة للمعادن
المدير العام:محمد ولد السالك ولد عبد الله، مدير المعادن في الشرطة الموريتانية للمحروقات والمواد المعدنية.
مديرية متابعة العمليات
المدير: أعل سالم ولد بوبوط،مدير الاستغلال بشركة سوماغاز سابقا.