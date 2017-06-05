موردون: "أنير" سددت ديون أقارب الرئيس وتجاهلتنا



قالت مجموعة من الموردين الموريتانيين إن الشركة الوطنية لصيانة الطرق "أنير" تجاهلت النظم القانونية المعهودة في سداد ديون الموردين وقامت بمنح الأسبقية لمقربين من الرئيس من ضمنهم نجله بدر ولد عبد العزيز.



وقال الموردون الذين نظموا وقفة احتجاجية اليوم الاثنين أمام مقر الشركة، إن الشركة بدأت مؤخراً في تسديد ديونها "بطريقة مشبوهة وغير شفافة"، وقالوا إن الشركة "ضربت عرض الحائط بالتزاماتها وأجندتها في تسديد ديون الموردين حسب الأقدمية".



وأشار الموردون في بيان صحفي إلى أن الشركة "قامت بدفع مبلغ يناهز المليار لشركة MTC المملوكة لأهل غده، ودفعت ديون شقيق الرئيس سيد أحمد ولد عبد العزيز، وكذلك ديون شركة إسبانية يمثلها نجل الرئيس بدر ولد عبد العزيز".



وأضاف الموردون في بيانهم أن الشركة فاجأت الموردين الآخرين "بوجود أوامر عليا بوقف تسديد الديون وعدم توقيع أي صرف إلا على المستعجلات"، مشيرين إلى أن ذلك "يفهم منه إبطال حقوق الموردين الذين تقع على عاتقهم التزامات وحقوق حالة الأداء".



وأوضح المحتجون أن تسديد الديون الذي قامت به الشركة جاء بعد أن "صرفت الحكومة للشركة جزء من مستحقاتها عليها يبلغ 4 مليارات وسبعمائة مليون أوقية"، ولكنها وجهت إلى بعض النافذين والمقربين من السلطة.



وانتقد الموردون الغاضبون ما قالوا إنه "مماطلة دامت فترة طويلة، وتوقف الشركة الوطنية لصيانة الطرق عن التعامل مع الموردين وتسريح أغلبية عمالها"، مشيرين إلى أن "الأدهى والأمر هو أن رعونة بعض مسؤولي الشركة وصلت إلى سد الباب أمام مراجعة الموردين للشركة وعدم التفاعل مع مطالبهم المشروعة"، وفق نص البيان.



وأعلن الموردون أنهم أطلقوا اليوم الاثنين ما سموه "معركة استرجاع حقوقهم بكل الطرق المشروعة"، في حين تواجه الشركة الوطنية لصيانة الطرق مشاكل مادية تهدد مستقبلها.

