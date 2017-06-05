موردون: "أنير" سددت ديون أقارب الرئيس وتجاهلتنا

المغرب: حادث يودي بحياة 12 شخصاً وإصابة العشرات

موريتانيا: إعلان أعضاء المكتب الجديد لنقابة الصحفيين

الحكومة الموريتانية: إضراب كتاب الضبط "غير شرعي"

مسؤول أممي: حماية المصادر الطبيعية تحد لموريتانيا

موريتانيا: الشيوخ يؤجلون "جلسة مثيرة" حول الفساد

كتاب الضبط يحملون الحكومة مسؤولية شلل المحاكم

موريتانيا: جمعية توزع مواد غذائية بمناسبة رمضان

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

مفتريات ول مخيطير

د. الشريف الفقيه (ألفغ)
كتب ول مخيطير (الموريتاني) مقالا ونشره في النت، تحت عنوان "الدين والتدين"، وجّه فيه اعتراضات على

هذا بلاغ للناس

بون ولد اميده ممثل مسرحي
هذا بلاغ للناس
قبل عشرينَ سنة من الآن حملتُ مع كوكبة من الطيبين همَّ وغمَّ التغيير وصناعة فن يحترم الإنسان وذوقَ

مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ

المختار ولد داهي
مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ
  بسم الله الرحمن الرحيم   تُوَزِعُ النصوص القانونية و التنظيمية الناظمة لتسيير

أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر

عبد الله ولد محمدي
أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر
في مارس 2007 انتهت الانتخابات الرئاسية في موريتانيا بفوز سيدي ولد الشيخ عبد الله على منافسه أحمد

رداً على وزير المالية

الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني
رداً على وزير المالية
نقل موقع "صحراء ميديا" تصريحا قلت فيه ان "الرئيس الراحل اعلي ولد محمد فال واجه مشاكل كبيرة من طرف
Sahara Media Agency : نجل الرئيس وأخوه وأبناء عمومته.. قال موردون إنهم استفادوا من امتيازات أنير https://t.co/Jbo4x1zLj7
الثلاثاء 6 يونيو - 00:40
Sahara Media Agency : حادث سير مروع في #المغرب https://t.co/NhZgittI1y
الاثنين 5 يونيو - 23:34
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

موردون: "أنير" سددت ديون أقارب الرئيس وتجاهلتنا


نواكشوط - صحراء ميديا
الاثنين 5 يونيو 2017 - 22:34



موردون: "أنير" سددت ديون أقارب الرئيس وتجاهلتنا
مواضيع ذات صلة

قالت مجموعة من الموردين الموريتانيين إن الشركة الوطنية لصيانة الطرق "أنير" تجاهلت النظم القانونية المعهودة في سداد ديون الموردين وقامت بمنح الأسبقية لمقربين من الرئيس من ضمنهم نجله بدر ولد عبد العزيز.
 
وقال الموردون الذين نظموا وقفة احتجاجية اليوم الاثنين أمام مقر الشركة، إن الشركة بدأت مؤخراً في تسديد ديونها "بطريقة مشبوهة وغير شفافة"، وقالوا إن الشركة "ضربت عرض الحائط بالتزاماتها وأجندتها في تسديد ديون الموردين حسب الأقدمية".
 
وأشار الموردون في بيان صحفي إلى أن الشركة "قامت بدفع مبلغ يناهز المليار لشركة MTC المملوكة لأهل غده، ودفعت ديون شقيق الرئيس سيد أحمد ولد عبد العزيز، وكذلك ديون شركة إسبانية يمثلها نجل الرئيس بدر ولد عبد العزيز".
 
وأضاف الموردون في بيانهم أن الشركة فاجأت الموردين الآخرين "بوجود أوامر عليا بوقف تسديد الديون وعدم توقيع أي صرف إلا على المستعجلات"، مشيرين إلى أن ذلك "يفهم منه إبطال حقوق الموردين الذين تقع على عاتقهم التزامات وحقوق حالة الأداء".
 
وأوضح المحتجون أن تسديد الديون الذي قامت به الشركة جاء بعد أن "صرفت الحكومة للشركة جزء من مستحقاتها عليها يبلغ 4 مليارات وسبعمائة مليون أوقية"، ولكنها وجهت إلى بعض النافذين والمقربين من السلطة.
 
وانتقد الموردون الغاضبون ما قالوا إنه "مماطلة دامت فترة طويلة، وتوقف الشركة الوطنية لصيانة الطرق عن التعامل مع الموردين وتسريح أغلبية عمالها"، مشيرين إلى أن "الأدهى والأمر هو أن رعونة بعض مسؤولي الشركة وصلت إلى سد الباب أمام مراجعة الموردين للشركة وعدم التفاعل مع مطالبهم المشروعة"، وفق نص البيان.
 
وأعلن الموردون أنهم أطلقوا اليوم الاثنين ما سموه "معركة استرجاع حقوقهم بكل الطرق المشروعة"، في حين تواجه الشركة الوطنية لصيانة الطرق مشاكل مادية تهدد مستقبلها.
 


الكلمات المفتاحية : الحكومة, الرئيس, ديون, طرق, فساد, موردون
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة