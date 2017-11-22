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موريتانيا: آخر اجتماع للحكومة تحت ألوان العلم القديم


نواكشوط - صحراء ميديا
الخميس 23 نونبر 2017 - 11:14



موريتانيا: آخر اجتماع للحكومة تحت ألوان العلم القديم

عقدت الحكومة الموريتانية، صباح اليوم الخميس، اجتماعها الأسبوعي بالقصر الرئاسي بنواكشوط، تحت رئاسة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.

ويعد هذا الاجتماع الأخير للحكومة الموريتانية تحت ألوان العلم القديم، الذي سيتم إنزاله على عموم التراب الموريتاني ليل عيد الاستقلال لاستبداله بالعلم الجديد بعارضتيه الحمراوين.

كما تجتمع الحكومة بعد الزيارات القصيرة التي قام بها الرئيس الموريتاني لولايتي داخلت نواذيب واترارزة، حيث دشن في الأولي محطة للطاقة الكهربائية ومحطة لتحلية المياه، فيما دشن في الثانية قناة آفطوط الساحلي للري، بالإضافة إلى تدشينه لأكبر الاسواق التجارية في العاصمة نواكشوط.

وتعمل الحكومة حاليا على التحضير لعيد الاستقلال، الذي ستحتضن مدينة كيهيدي في الجنوب الشرقي الموريتاني فعالياته الرسمية.
 


الكلمات المفتاحية : الاستقلال, الحكومة, العلم
 
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