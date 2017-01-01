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موريتانيا: آلاف المتظاهرين يخرجون لنصرة المسجد الأقصى


صحراء ميديا - نواكشوط
السبت 22 يوليوز 2017 - 11:48



موريتانيا: آلاف المتظاهرين يخرجون لنصرة المسجد الأقصى
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نظم آلاف الموريتانيين مساء الجمعة مسيرة لنصرة المسجد الأقصى وتضامنا مع الفلسطينيين المرابطين في مدينة القدس ضد ما يتعرضون له من ممارسات من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي.

 
وندد المشاركون في المسيرة التي شارك فيها عدد من قادة المعارضة، والأغلبية الحاكمة، وشخصيات ومنظمات مجتمع مدني، بما يتعرض له الفلسطينيون من اعتداءات على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقدس الشريف، وبالإجراءات الأخيرة التي اتخذتها بحق المصلين بالمسجد الأقصى. 


وحمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية وشعارات رافضة للصمت العربي إزاء ما يجري في القدس، فيما أكد بعض المتدخلين في مهرجان خطابي في ختام المسيرة أمام مقر الأمم المتحدة بنواكشوط على مكانة المسجد الأقصى المبارك مطالبين بضرورة التحرك في سبيل نصرته.


ودعا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الخميس في بيان جميع المسلمين في العالم لنصرة الأقصى وتخصيص الجمعة يوم غضب ضد إجراءات الصهاينة ويوم نصرة للقدس والمقدسيين تحت شعار أنقذوا الأقصى.



الكلمات المفتاحية : الأقصى, مظاهرات
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