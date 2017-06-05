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مفتريات ول مخيطير

د. الشريف الفقيه (ألفغ)
كتب ول مخيطير (الموريتاني) مقالا ونشره في النت، تحت عنوان "الدين والتدين"، وجّه فيه اعتراضات على

هذا بلاغ للناس

بون ولد اميده ممثل مسرحي
هذا بلاغ للناس
قبل عشرينَ سنة من الآن حملتُ مع كوكبة من الطيبين همَّ وغمَّ التغيير وصناعة فن يحترم الإنسان وذوقَ

مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ

المختار ولد داهي
مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ
  بسم الله الرحمن الرحيم   تُوَزِعُ النصوص القانونية و التنظيمية الناظمة لتسيير

أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر

عبد الله ولد محمدي
أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر
في مارس 2007 انتهت الانتخابات الرئاسية في موريتانيا بفوز سيدي ولد الشيخ عبد الله على منافسه أحمد

رداً على وزير المالية

الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني
رداً على وزير المالية
نقل موقع "صحراء ميديا" تصريحا قلت فيه ان "الرئيس الراحل اعلي ولد محمد فال واجه مشاكل كبيرة من طرف
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | "فيسبوك" يعلن محاربته للإرهاب بعد تفجيرات لندن https://t.co/vgjvs5kUW5فيسبوك-يعلن-محاربته-للإرهاب-بعد… https://t.co/tlYZUbUIhP
الاثنين 5 يونيو - 04:08
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | الحزب الحاكم يطلق قافلة طبية من حي "المنسية" https://t.co/vgjvs5kUW5الحزب-الحاكم-يطلق-قافلة-طبية-من-ح… https://t.co/DsTmqkV4O0
الاحد 4 يونيو - 22:47
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موريتانيا :أبرز الأحداث المتوقعة ليوم الاثنين


نواكشوط-صحراء ميديا
الاثنين 5 يونيو 2017 - 03:44





 
موريتانيا :ينتظر أن يعلن المنتدى الوطنى للديمقراطية والوحدة ، أكبر ائتلاف معارض في موريتانيا، عن موقفه من الإستفتاء على التعديلات الدستورية المرتقبة منتصف شهر يوليو القادم .

وكان المنتدى قد طلب من جميع الأحزاب والنقابات وهيئات المجتمع المدني المنضوية تحت لوائه بتقديم مقترحاتها بخصوص الوقوف في وجه التعديلات الدستوري التي سيعرضها النظام على استفتاء شعبي .
 
 
 

موريتانيا : سيدخل كتاب الضبط اليوم الاثنين في إضراب مفتوح عن  سيشل في الكثير من محاكم موريتانيا بعد أن وصلت الأزمة بين وزارة العدل وكتاب الضبط إلى طريق مسدود
 وكانت النقابة الوطنية لكتاب الضبط قد طرحت جملة من المطالب على الوزارة، ولكن الأخيرة لم تستجب لهذه المطالب وتجاهلتها.
 
 

 
موريتانيا : تبدأ على مجموع التراب الموريتاني مسابقة دخول السنة الأولى إعدادية "كونكور" 


الكلمات المفتاحية : موريتانيا ، المنتدى ، إضراب ، مسابقة
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