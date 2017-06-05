موريتانيا :أبرز الأحداث المتوقعة ليوم الاثنين







موريتانيا :ينتظر أن يعلن المنتدى الوطنى للديمقراطية والوحدة ، أكبر ائتلاف معارض في موريتانيا، عن موقفه من الإستفتاء على التعديلات الدستورية المرتقبة منتصف شهر يوليو القادم .



وكان المنتدى قد طلب من جميع الأحزاب والنقابات وهيئات المجتمع المدني المنضوية تحت لوائه بتقديم مقترحاتها بخصوص الوقوف في وجه التعديلات الدستوري التي سيعرضها النظام على استفتاء شعبي .









موريتانيا : سيدخل كتاب الضبط اليوم الاثنين في إضراب مفتوح عن سيشل في الكثير من محاكم موريتانيا بعد أن وصلت الأزمة بين وزارة العدل وكتاب الضبط إلى طريق مسدود

وكانت النقابة الوطنية لكتاب الضبط قد طرحت جملة من المطالب على الوزارة، ولكن الأخيرة لم تستجب لهذه المطالب وتجاهلتها.









موريتانيا : تبدأ على مجموع التراب الموريتاني مسابقة دخول السنة الأولى إعدادية "كونكور"