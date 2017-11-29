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موريتانيا: أحزاب من السنغال وغامبيا تحضر مؤتمر "تواصل"


نواكشوط - صحراء ميديا
الخميس 30 نونبر 2017 - 11:13



موريتانيا: أحزاب من السنغال وغامبيا تحضر مؤتمر "تواصل"

وجه حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" الموريتاني، دعوات لبعض الأحزاب في السنغال وغامبيا لحضور مؤتمره الثالث الذي سينعقد أواخر الشهر المقبل.
 
وشملت الدعوات حزب التحالف من أجل الجمهورية الحاكم بالسنغال، والحزب الاشتراكي السنغالي، فيما وجهت دعوة للحزب الديمقراطي الموحد الحاكم بغامبيا.
 
وقد ابتعث الحزب إلى داكار وبانجول، عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر أحمد سالم ولد أحمد دكله بهدف تسليم الدعوات لقادة الأحزاب السياسية في الدولتين.
 
ويسعى الحزب ذو الميول الإسلامية لدعوة أحزاب من دول أفريقية أخرى، للمشاركة في فعاليات مؤتمره الثالث، الذي يحضر له منذ فترة.
 
ويحظى هذا المؤتمر بخصوصية أنه سيشهد تنصيب رئيس جديد للحزب المعارض الأكثر تمثيلاً في البرلمان الموريتاني، خلفاً لأول رئيس للحزب منذ تأسيسه محمد جميل منصور.
 
ويمنع النظام الداخلي للحزب التجديد لولد منصور لولاية ثالثة، وهو ما أكد الحزب في أكثر من مناسبة أنه سيحترمه، تماشياً مع النصوص وتكريساً لثقافة التناوب.
 


الكلمات المفتاحية : السنغال, تواصل, غامبيا, مؤتمر, معارضة
 
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