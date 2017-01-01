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موريتانيا: أحكام بسجن مدانين باختلاس 800 مليون أوقية


نواكشوط - صحراء ميديا
الثلاثاء 15 غشت 2017 - 15:36



موريتانيا: أحكام بسجن مدانين باختلاس 800 مليون أوقية
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أصدرت محكمة الجنايات بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، اليوم الثلاثاء، أحكاماً بالسجن في حق عدد من المحاسبين أدينوا باختلاس مبالغ مالية تصل إلى قرابة 800 مليون أوقية.
 
وطالت الأحكام عدداً من محاسبي السفارات الموريتانية بالخارج، فيما برأت المحكمة محاسب السفارة الموريتانية في ألمانيا كامرا محسن ماصار، الذي كان متهماً باختلاس مبلغ 70 مليون أوقية.
 
وحكمت المحكمة على محاسب الحرس عبد الله ولد بيروك، بالسجن النافذ عشر سنوات مع استرجاع مبلغ 574 مليون أوقية أدين باختلاسها.
 
وحكمت على محمد ولد هميمد، محاسب السفارة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالسجن النافذ 8 سنوات؛ واسترجاع مبلغ 100 مليون أوقية.
 
وسبق أن تم تأجيل هذه المحاكمة لعدة مرات على أساس إنجاز خبرات محاسبية أمرت بها المحكمة، قبل أن تتم في آخر يوم من الدورة الجنائية الحالية.
 


الكلمات المفتاحية : اختلاس, فساد, محكمة
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