موريتانيا: أحمد ولد داداه يدعو لتفادي "الانزلاقات"

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موريتانيا: أحمد ولد داداه يدعو لتفادي "الانزلاقات"


نواكشوط - صحراء ميديا
الاحد 20 غشت 2017 - 20:09



موريتانيا: أحمد ولد داداه يدعو لتفادي "الانزلاقات"
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دعا رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض أحمد ولد داداه، مساء اليوم الأحد، إلى العمل من أجل تفادي وصول موريتانيا إلى "الانزلاقات الخطيرة"، مشيراً إلى ضرورة ما سماه "تضافر الجهود واستنفار الجميع".
 
ولد داداه الذي كان يتحدث في أمسية نظمتها تنسيقية رفض تعديل الدستور بمقر حزب الصواب في نواكشوط، دعا إلى الاستفادة من التجربة الديمقراطية في مالي.
 
وثمن ولد داداه الخطوة التي قام بها رئيس دولة مالي إبراهيم ببكر كيتا، عندما سحب تعديلات دستورية كان سيعرضها على استفتاء شعبي، ولكنها واجهت رفضاً واسعاً من طرف المعارضة.
 
وقال ولد داداه إنه كان من المفترض أن تسبق موريتانيا دولة مالي لهذه الخطوة، ولكنه شدد على ضرورة أن يعمل الجميع وتتضافر جهودهم من أجل تفادي المنزلقات الخطيرة في موريتانيا.
 
وكانت موريتانيا قد اعتمدت تعديلات دستورية في استفتاء شعبي نظم يوم السبت 05 أغسطس الجاري، وتشمل هذه التعديلات إلغاء مجلس الشيوخ وتعديل العلم الوطني، ولكنها واجهت رفضاً كبيراً من طرف المعارضة.
 


الكلمات المفتاحية : المعارضة, دستور, ولد داداه
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