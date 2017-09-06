موريتانيا: أربع ولايات تشهد تساقط كميات من الأمطار

أعلنت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية الموريتانية اليوم الأربعاء أن مصالح الرصد الجوي سجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تساقط كميات من المطر في أربع ولايات، وذلك على النحو التالي:
ولاية الحوض الشرقي:
آمورج........................................ 8مم
فصاله انييري........................................2مم
الحوض الغربي:
أقصار........................................40مم
عين فربه........................................5ر3مم
العيون........................................26مم
بدر........................................60مم
بالنعمان........................................46مم
البربوشية........................................13مم
ابلمحاظر........................................45مم
البصرة........................................20مم
اغلي كاهل عبد الوهاب........................................40مم
كونكل........................................58مم
كوبني........................................9مم
المدوب........................................36مم
أم القرى........................................ 7مم
أم لحبال........................................25مم
الراظي........................................20مم
اشليحه........................................31مم
أطلي لخظر.......................................20مم
ترمسه........................................3مم
الطينطان........................................4مم
افوكس........................................12مم
الفلانية........................................5مم
زاكي اعقالٍ.................................16مم
اغليك ادوعلي.......................................16مم
دمشق ........................................10مم
الدشره........................................27مم
حاس احمد لمشيب......................................25مم
الصوانه........................................25مم
تيشلت النعمه........................................55مم
نفرت تادريصه....................................... 30مم
سكني لغلال........................................9مم
اغليك اسماليل........................................25مم
بوميزه........................................24مم
بيظت الماء........................................15مم
ولاية لبراكنه:
غلوار........................................20مم
موندي........................................25مم
بالاو........................................35مم
ليبات........................................27مم
امبرمص........................................10مم
ولاية اترارزة:
جدر المحكن........................................14مم
كرمسين........................................20مم
روصو........................................17مم