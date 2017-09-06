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موريتانيا: أربع ولايات تشهد تساقط كميات من الأمطار


نواكشوط-صحراء ميديا
الاربعاء 6 سبتمبر 2017 - 13:34



موريتانيا: أربع ولايات تشهد تساقط كميات من الأمطار
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أعلنت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية الموريتانية اليوم الأربعاء أن مصالح الرصد الجوي سجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تساقط كميات من المطر في أربع ولايات، وذلك على النحو التالي:
 
ولاية الحوض الشرقي:
 
آمورج........................................ 8مم
 
فصاله انييري........................................2مم
 
 
 
الحوض الغربي:
 
أقصار........................................40مم
 
عين فربه........................................5ر3مم
 
العيون........................................26مم
 
بدر........................................60مم
 
بالنعمان........................................46مم
 
البربوشية........................................13مم
 
ابلمحاظر........................................45مم
 
البصرة........................................20مم
 
اغلي كاهل عبد الوهاب........................................40مم
 
كونكل........................................58مم
 
كوبني........................................9مم
 
المدوب........................................36مم
 
أم القرى........................................ 7مم
 
أم لحبال........................................25مم
 
الراظي........................................20مم
 
اشليحه........................................31مم
 
أطلي لخظر.......................................20مم
 
ترمسه........................................3مم
 
الطينطان........................................4مم
 
افوكس........................................12مم
 
الفلانية........................................5مم
 
زاكي اعقالٍ.................................16مم
 
اغليك ادوعلي.......................................16مم
 
دمشق ........................................10مم
 
الدشره........................................27مم
 
حاس احمد لمشيب......................................25مم
 
الصوانه........................................25مم
 
تيشلت النعمه........................................55مم
 
نفرت تادريصه....................................... 30مم
 
سكني لغلال........................................9مم
 
اغليك اسماليل........................................25مم
 
بوميزه........................................24مم
 
بيظت الماء........................................15مم
 
 
 
ولاية لبراكنه:
 
غلوار........................................20مم
 
موندي........................................25مم
 
بالاو........................................35مم
 
ليبات........................................27مم
 
امبرمص........................................10مم
 
 
 
ولاية اترارزة:
 
جدر المحكن........................................14مم
 
كرمسين........................................20مم
 
روصو........................................17مم


الكلمات المفتاحية : أمطار, الخريف, موريتانيا
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