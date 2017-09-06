موريتانيا: أربع ولايات تشهد تساقط كميات من الأمطار







أعلنت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية الموريتانية اليوم الأربعاء أن مصالح الرصد الجوي سجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تساقط كميات من المطر في أربع ولايات، وذلك على النحو التالي:



ولاية الحوض الشرقي:



آمورج........................................ 8مم



فصاله انييري........................................2مم







الحوض الغربي:



أقصار........................................40مم



عين فربه........................................5ر3مم



العيون........................................26مم



بدر........................................60مم



بالنعمان........................................46مم



البربوشية........................................13مم



ابلمحاظر........................................45مم



البصرة........................................20مم



اغلي كاهل عبد الوهاب........................................40مم



كونكل........................................58مم



كوبني........................................9مم



المدوب........................................36مم



أم القرى........................................ 7مم



أم لحبال........................................25مم



الراظي........................................20مم



اشليحه........................................31مم



أطلي لخظر.......................................20مم



ترمسه........................................3مم



الطينطان........................................4مم



افوكس........................................12مم



الفلانية........................................5مم



زاكي اعقالٍ.................................16مم



اغليك ادوعلي.......................................16مم



دمشق ........................................10مم



الدشره........................................27مم



حاس احمد لمشيب......................................25مم



الصوانه........................................25مم



تيشلت النعمه........................................55مم



نفرت تادريصه....................................... 30مم



سكني لغلال........................................9مم



اغليك اسماليل........................................25مم



بوميزه........................................24مم



بيظت الماء........................................15مم







ولاية لبراكنه:



غلوار........................................20مم



موندي........................................25مم



بالاو........................................35مم



ليبات........................................27مم



امبرمص........................................10مم







ولاية اترارزة:



جدر المحكن........................................14مم



كرمسين........................................20مم



روصو........................................17مم