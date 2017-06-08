موريتانيا: أساتذة التعليم العالي ينفون إضرابهم عن العمل





نفت النقابة الوطنية لأساتذة التعليم العالي بموريتانيا اليوم الخميس دخولها في إضراب عن العمل، مؤكدة أن أي قرار بالإضراب يرجع البت فيه قانونيا للمكتب التنفيذي للنقابة.



وكان قسم النقابة الوطنية الوطنية للتعليم العالي بكلية العلوم أعلن في بيان له الأسبوع الماضي رفض الأساتذة تصحيح أوراق الإمتحان لدورة يونيو 2017، احتجاجا على عدم استجابة الوزارة للعريضة المطلبية.



وقالت النقابة فى بيان لها اليوم إن ما حصل هو أن الأقسام النقابية في بعض المؤسسات عقدت جمعيات عامة للتحسيس ببعض المشاكل المطروحة للأساتذة والسبل الكفيلة بحلها.



وأوضحت أنه صدرت عن تلك الجمعيات مجموعة من المقترحات تم رفعها للمكتب التنفيذي باعتباره الجهة المخولة قانونيا للحسم في المسائل النقابية.