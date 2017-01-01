موريتانيا: أساتذة التعليم المهني يبدأون إضرابا لخمسة أيام



دخلت النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الفني والتكوين المهني اليوم الإثنين، إضرابا مفتوحا يستمر لمدة خمسة أيام، احتجاجا على تجاهل وزارة التهذيب لعريضتهم المطلبية.



وقالت النقابة إن نسبة التجاوب مع هذا الإضراب " وصلت إلى أكثر من 95 فى المائة"، مشيرة إلى أن بعض المؤسسات التعليمية وصلت نسبة التجاوب فيها 100 فى المائة.



وشددت النقابة على أن هذا الإضراب جاء بعد "التلاعب و الأخطاء المتكررة وغير المبررة في التعاطي مع مستحقات وحقوق الأساتذة، وسوء تسيير القطاع وعدم إعطائه العناية"، وفق البيان.



وتطالب النقابة صرف علاوات "التجهيز والبعد والطبشور والتأطير"، مشددة على أن هذه العلاوات "خط أحمر لا يمكن السكوت عنه".



وأكدت النقابة مضيها قدما في النضال بكافة أشكاله المشروعة حتى تحقيق هذه المطالب، معتبرة أن السكوت عنها يعد "ظلما وحيفا بحق الأساتذة الذين يمارسون عملهم في المناطق النائية".

