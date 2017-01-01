موريتانيا: أساتذة المعهد العالي يرفضون تسليم نتائج الإمتحانات





أعلن أساتذة المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية اليوم الخميس رفضهم تسليم نتائج امتحانات الفصل الثاني من السنة الدراسية 2016 - 2017 "لجهات غير مخولة قانونيا باستلامها، والتمسك بحق أساتذة المؤسسة وحدهم في تسيير الامتحانات".





وطالب الأساتذة في بيان صحفي وزعوه مساء اليوم بفرض تشكيل لجان للامتحان وفق مقضيات النصوص المنظمة للتعليم العالي "والتي أصبحت ملزمة للمعهد ابتداء من العام الجامعي 2016-2017"، تتولىى استيلام النتائج ورصدها، والبت في التجاوز واستكمال شروط الحصول على الشهادة "كما هو محدد في القانون".





وأكد الأساتذة على ضرورة فرض احترام حقهم في تأدية واجباتهم في جو من الحرية والوقار مع احترام القوانين، مؤكدين على التمسك بحقهم في الدفاع عن "حقوقهم المعنوية والمادية بكل الوسائل المشروعة" بحسب البيان.

