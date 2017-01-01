اتفاق غيني-مصري لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل

موريتانيا: أساتذة المعهد العالي يرفضون تسليم نتائج الإمتحانات

العاهل المغربي يشرف على حفل تأهيل مدارس القرويين بفاس

موريتانيا: المنتدى يحذر من عودة خطاب "المأمورية الثالثة"

ولد الامام الشافعي يعزى فى وفاة الشيخ محمد ولد سيدي

موريتانيا: أحزاب معارضة تندد بجولة الوزير الأول فى الشرق‎

نواكشوط: 12 نقطة لبيع السلع بأسعار مخفضة

موريتانيا: البنك المركزي يصدر سندات مطابقة للشريعة

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ

المختار ولد داهي
مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ
  بسم الله الرحمن الرحيم   تُوَزِعُ النصوص القانونية و التنظيمية الناظمة لتسيير

أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر

عبد الله ولد محمدي
أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر
في مارس 2007 انتهت الانتخابات الرئاسية في موريتانيا بفوز سيدي ولد الشيخ عبد الله على منافسه أحمد

رداً على وزير المالية

الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني
رداً على وزير المالية
نقل موقع "صحراء ميديا" تصريحا قلت فيه ان "الرئيس الراحل اعلي ولد محمد فال واجه مشاكل كبيرة من طرف

المُمَارَسَةُ السِيًاسِيًةُ بِمُورِيتَانْيَا و"السُؤَالُ الشًبَابِي"

المختار ولد داهي
المُمَارَسَةُ السِيًاسِيًةُ بِمُورِيتَانْيَا و"السُؤَالُ الشًبَابِي"
امتلأت آذان الموريتانيين السنوات الأخيرة من "قَعْقَعَةِ" الحديث والنضال من أجل تغيير واقع غياب أو

إلى أطر نواذيبو/ ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني

ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني
إلى أطر نواذيبو/ ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني
إخوتنا أطر ومثقفي وساسة نواذيبو، يزوركم رئيس الجمهورية كما زاركم في السابق. نفس الأوضاع التي عاشت
Sahara Media Agency : هل عاد خطاب "المأمورية الثالثة" من جديد https://t.co/6lY9wrknpm
الخميس 25 ماي - 16:12
Sahara Media Agency : ولد الامام الشافعي يعزى فى وفاة الشيخ محمد ولد سيدي https://t.co/O9ew2EON40
الخميس 25 ماي - 14:56
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

موريتانيا: أساتذة المعهد العالي يرفضون تسليم نتائج الإمتحانات


صحراء ميديا - نواكشوط
الخميس 25 ماي 2017 - 18:20



موريتانيا: أساتذة المعهد العالي يرفضون تسليم نتائج الإمتحانات
مواضيع ذات صلة

 

أعلن أساتذة المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية اليوم الخميس رفضهم تسليم نتائج امتحانات الفصل الثاني من السنة الدراسية 2016 - 2017 "لجهات غير مخولة قانونيا باستلامها، والتمسك بحق  أساتذة المؤسسة وحدهم في تسيير الامتحانات".
 

وطالب الأساتذة في بيان صحفي وزعوه مساء اليوم بفرض تشكيل لجان للامتحان وفق مقضيات النصوص المنظمة للتعليم العالي "والتي أصبحت ملزمة للمعهد ابتداء من العام الجامعي 2016-2017"، تتولىى استيلام النتائج ورصدها، والبت في التجاوز واستكمال شروط الحصول على الشهادة "كما هو محدد في القانون".
 

وأكد الأساتذة على ضرورة فرض احترام حقهم في تأدية واجباتهم في جو من الحرية والوقار مع احترام القوانين، مؤكدين على التمسك بحقهم في الدفاع عن "حقوقهم المعنوية والمادية بكل الوسائل المشروعة" بحسب البيان.



الكلمات المفتاحية : اساتذة, معهد, نتائج
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة