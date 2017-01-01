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موريتانيا: أساتذة يطالبون بصرف علاواتهم


صحراء ميديا - نواكشوط
الجمعة 12 ماي 2017 - 17:09



موريتانيا: أساتذة يطالبون بصرف علاواتهم
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نظم اساتذة التكوين الفني والمهني في نواكشوط اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية امام وزارة التشغيل والتكوين المهني، للمطالبة بصرف بعض علاوات مدرسي القطاع.


ورفع الاساتذة المحتجون شعارات "تستنكر التلاعب بعلاواتهم المستحقة والمحمية بمقررات ومراسيم (107/2008 و 106/2011)، وكذألك الإهمال في تسديدها" .


الاساتذة طالبوا كذلك خلال الوقفة بمراجعة شاملة للقانون 082/2016  بما يضمن ادراج جميع العلاوات والحقوق المكتسبة.


وسبق للنقابة الوطنية لأساتذة التكوين الفني والمهني، أن دعت أساتذة القطاع إلى توقفات جزئية عن العمل خلال الاسبوع الجاري، لمدة ساعتين على كامل التراب الموريتاني، من أجل اجبار الحكومة على صرف بعض العلاوات ، وتلبية جملة من المطالب المستعجلة.
 

وكان وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني المختار ولد أجاي قال يوم الخميس المنصرم "إن بعض الأخطاء المعلوماتية قد حدثت بعد اصدار مرسوم جديد يحدد ويلغي بعض العلاوات، وكان عمال قطاع التعليم من أكبر المتضررين من تلك الأخطاء، مضيفا أنها ستصحح في غضون أيام قليلة، مشيراً إلى أنه لا توجد أي نية لدى الحكومة لإلغاء العلاوات الممنوحة للموظفين. 


الكلمات المفتاحية : اساتذة, تعليم, علاوات
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