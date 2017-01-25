موريتانيا: أسرة تتبرأ من ابنها المتهم في جريمة قتل



تبرأت إحدى الأسر الموريتانية من ابنها بعد اتهامه بارتكاب جريمة قتل في إحدى مدارس نواكشوط الجنوبية، ودعت إلى تطبيق شرع الله فيه "اليوم وقبل غد"، وفق تعبير مصدر عائلي تحدث لـ"صحراء ميديا".



وكان ابن الأسرة المذكور، وعدد من رفاقه، قد اعتقلوا من طرف الشرطة الموريتانية مطلع الأسبوع، بعد اتهامهم بالتورط في عملية قتل الشاب يوسف ولد الإمام.



وقال المصدر العائلي في اتصاله بـ"صحراء ميديا" إن أسرة المتهم تعد "الجريمة بشعة" وتعلن "براءتها من ابنها حتى يطبق فيه شرع الله اليوم وقبل الغد".



وكان متظاهرون قد خرجوا اليوم الأربعاء أمام قصر العدل بولاية نواكشوط الجنوبية مطالبين بالقصاص في مرتكبي جريمة القتل، وداعين إلى تطبيق القانون.

