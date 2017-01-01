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موريتانيا: أطباء يحتجون على "تدهور" الوضع الصحى


نواكشوط - صحراء ميديا
الاثنين 3 يوليوز 2017 - 12:10



موريتانيا: أطباء يحتجون على "تدهور" الوضع الصحى
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احتجت نقابتا الأطباء الأخصائيين، والأطباء العامين صباح اليوم الاثنين على الأوضاع الصحية التي تعيشها موريتانيا فى وقفة داخل مركز الاستطباب الوطني بنواكشوط.

وأعلنت النقابتان دخولهما في سلسلة من الوقفات الاحتجاجية تبدأها اليوم بأكبر مستشفيات موريتانيا، ولاحقا فى كافة المستشفيات على عموم التراب الوطني، مهددة بإضراب عام وشامل ما لم تتم الاستجابة للمطالب النقابية.

وقالت نقابة الأطباء الأخصائيين، والأطباء العامين إن واقع الصحة أصبح على حافة الهاوية "نظرا لعدم الاستجابة لمطالبنا العادلة والرامية إلى انتشال القطاع الصحي من الفوضى التي يتخبط فيها وتقديم خدمة صحية تليق بالمواطن" بحسب تعبير البيان.

وطالبت النقابتان في بيان صحفي مشترك بتعميم خدمة التأمين الصحي "حتى تشمل كافة المواطنين"، وتوفير الأدوية ذات الجودة العالية، وتوحيد أسعارها وجعلها في متناول المواطنين ذوى الدخل المحدود، وتحسين ظروف جميع عمال قطاع الصحة، إضافة إلى التكوين المستمر لعمال القطاع الصحي.
 


الكلمات المفتاحية : احتجاج, الصحة, نقابات
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