موريتانيا: أكثر من 10 مليارات لمواجهة الصدمات



قدم البنك الدولي بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية مبلغ عشر مليارات ونصف المليار أوقية، إلى الحكومة الموريتانية من مساعدتها على التكيف مع الصدمات الخارجية وترقية النمو الشامل.



واستعرض وزير الاقتصاد والمالية أمام مجلس الوزراء أمس الخميس بياناً بخصوص التعاون بين البنكين، وركز بيانه على مشروع دعم الميزانية لمواكبة برنامج الإصلاحات الرامي لتحقيق المكتسبات.



وتم الاتفاق حسب بيان مجلس الوزراء بين البنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية على تفعيل هذا الدعم المالي للميزانية، إذ تم اقتراح جملة من الإجراءات الرامية إلى إنجاز هذا البرنامج.

