موريتانيا: أكثر من 180 نشاطاً مؤيداً لتعديل الدستور



شهدت الأيام الأخيرة تصاعداً كبيراً في وتيرة الأنشطة الداعمة لتعديل الدستور في موريتانيا، من المهرجانات السياسية والحزبية إلى المبادرات الأسرية والعشائرية، وحتى الأنشطة الفردية التي تحمل أسماء الأفراد العاديين.



وخصصت الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية)، خلال أسبوعين من الحملة الانتخابية، حيزاً كبيراً من صفحات موقعها على شبكة الانترنت، ومن صفحات جريدة "الشعب"، لتغطية هذه المبادرات والأنشطة المؤيدة لتعديل الدستور.



وبحسب هذه التغطية فإن عددها قد تجاوز 180 نشاطاً، شملت مختلف مناطق موريتانيا، مع أن أغلبها يتركز في العاصمة نواكشوط، والعاصمة الاقتصادية نواذيبو.



وتقول مصادر من داخل الأغلبية الرئاسية الحاكمة إن الكثير من المبادرات والأنشطة الداعمة لتعديل الدستور لم تحظ بالتغطية الإعلامية نتيجة للضغط الكبير على وسائل الإعلام، معتبرة أن هذا الرقم تقريبي ولكن من الراجح أنه أقل بكثير من العدد الحقيقي.



ولكن اللافت هو أن وتيرة الأنشطة الداعمة لتعديل الدستور ارتفعت في الأسبوع الثاني من الحملة الانتخابية، ليصل إلى الذروة بعد عودة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إلى نواكشوط قادماً من أكجوجت يوم الجمعة الماضي، وحديث عن انزعاجه من مستوى التعبئة الشعبية للتصويت في الاستفتاء.



ولكن معدلاً يقترب من 15 نشاطاً في اليوم، وعلى مدى أسبوعين، يعد حصيلة مرضية بالنسبة لأنصار الأغلبية، هذا إذا أضفناه للنقاط التي استمرت في النشاط طيلة أيام الحملة في مختلف مقاطعات العاصمة نواكشوط.



إلا أن أجواء الأنشطة الداعمة لتعديل الدستور، وخيامها التي استقطبت الجمهور الباحث عن فسحة من الترفيه والغناء، ظلت مقتصرة على ساعات من الليل، يتبعها سبات عميق طيلة ساعات النهار، بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.



كما أن هذه الأنشطة والمبادرات وإن كانت قد نجحت إلى حد ما في خطف الأضواء من أنشطة المعارضة الرافضة لتعديل الدستور، إلا أنها في المقابل أحيت الصراعات داخل أجنحة الأغلبية الحاكمة وداعمي الرئيس، كما شكلت مناسبة لتكريس العشائرية السياسية عبر الحضور القوي للقبيلة.

