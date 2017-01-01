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موريتانيا: أمطار خفيفة في أربع ولايات داخلية


نواكشوط - صحراء ميديا
الاثنين 15 ماي 2017 - 11:59



موريتانيا: أمطار خفيفة في أربع ولايات داخلية
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أفادت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية أن كميات من الأمطار تساقطت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
 
وتساقطت هذه الأمطار في أربع ولايات، لتكون بذلك بواكر موسم الخريف الماطر في موريتانيا.
 
الحوض الغربي:
عين فربه........................2 مم
كوبني: .........................20 مم
اطويل:.........................1 مم
امحم اجيرب :................30مم
 
لعصابة:
كرو:........................11 مم
كنكوصة:...................5ر1 مم
 
لبراكنة:
نذيرو:......................30 مم
 
كيديماغه:
ولد ينج:......................4 مم
 


الكلمات المفتاحية : أمطار, خريف
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