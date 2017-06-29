موريتانيا: أمطار على عدة مناطق بينها العاصمة (مقاييس)



شهدت مناطق واسعة من موريتانيا أمس إلى اليوم الخميس تساقط عدة كميات مطرية ، أهمها فى ولاية كيدي ماغا، وبالتحديد فى منطقة ادجيكي ، حيث سجلت مصالح الرصد الجوي83 مم ، وهي أعلى كمية ,



وحسب شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية فان ولايات الحوض الشرقي و لعصابة و كوركول و لبراكنه و آدرار و تكانت وولايات نواكشوط الثلاث ، شهدت تساقط عدة كميات من الأمطار .



وجاءت الكميات على النحو التالي :



الحوض الشرقي:



- أمرج ........................................ 20 مم



- جكني ......................................... 6 مم



- أهل بلاتي .................................... 30 مم



- انواو دار ................................... . 62 مم



- أم آفنادش ...................................... 85 مم



- أم اسبوع ...................................... 38 مم



- تمبدغه ........................................ 08 مم



- تشليت لخوار ................................. 20 مم



- آكوينيت ......................................118 مم



- أم أعشيش ................................... 61 مم



لعصابه:



- بومديده ........................................5ر3 مم



- لكديم ........................................... 08 مم



كوركل:



- كيهيدي ........................................ 03مم



- لكصيبه .........................................03 مم



- مقامه ............................................ 12 مم



- مفتاح الخير ..................................... 15 مم



- انجو .............................................. 04 مم



- ولمنير ............................................ 30 مم



- تجيل .............................................. 04 مم



- تكبر ............................................... 08 مم



- تلل ................................................. 11 مم



- توفندى سفى ...................................... 03 مم



- وجبو صياب ...................................... 17 مم



- ساني ............................................... 05 مم



لبراكنه:



- ألاك ............................................ 14مم



- ازرق عين ........................................05مم



- بابابي...........................................17مم



- باقودين............................................08مم



- بير أولاد يار .....................................22مم



- بكي...............................................26مم



بوافكيرين..................................32 مم



جونابه......................................03 مم



ادباي الحجاج.............................07 مم



علب اجمل.................................08 مم



الفرع.......................................15 مم



مقطع لحجار...............................04 مم



مال ........................................12 مم



امبان........................................05 مم



انيابينا.......................................12 مم



واد أمور....................................12 مم



سر مال.....................................05 مم



بوشامه......................................09 مم



ويندك.......................................09 مم



ديرمبار.....................................15 مم



شينقيطي....................................08 مم



الواسطه.....................................25 مم



بورموس....................................01 مم



داولل....................................... 09 مم



امبيديا.......................................16 مم



عرغولر................................... 15 مم



سابوالا......................................22 مم



النواره.......................................20 مم



واثي.........................................09 مم



الملزم....................................... 10 مم



ولاية آدرار:



أوجف......................................04 مم



امحيرث....................................07 مم



رأس تارف.................................01 مم



ولاية تكانت:



المجرية...................................... 08مم



كيديماغه:



جكنتور....................................37 مم



غابو.......................................04 مم



كمو........................................15 مم



الملكه......................................12 مم



ولد ينج.................................... 05 مم



سابو سيري................................ 04 مم



سيلبابي...................................... 08 مم



سلو..........................................22 مم



المسلم........................................06 مم



ادجيكي.......................................83 مم



بووطه........................................10 مم



أهل ابيرك....................................25 مم



نواكشوط الولاية .............................04 مم



نواكشوط الشمالية



دار النعيم.....................................04 مم



تيارت........................................03 مم



توجنين....................................... 05 مم



نواكشوط الغربية



لكصر.........................................04 مم



السبخة.......................................05 مم



تفرغ زينه .......................... ......... 4 مم



نواكشوط الجنوبية:



- عرفات ......................................... 12 مم



- الميناء .......................................... 5 مم



- الرياض ........................................ 3 مم