موريتانيا: أمطار على ولايتي آدرار وكيدي ماغا

شهدت عدة مناطق موريتانية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية,كميات من الأمطار متفاوة وفق مانقلته الوكالة الموريتانية للأنباء,الوكالة الرسمية.
وأفادت الوكالة نقلاعن شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية, أن كميات من الأمطار تساقطت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية, على عدة مناطق من ولايتي آدرار و كيديماغا، وذلك على النحو التالي:
آدرار:
أطار....................07 مم
المداح................. 09 مم
اقصير الطرشان......... 05 مم
امحيرث.................. 20مم
غيدي ماغه:
عر...........................
بيجام.........................
اشليخه...................... 10مم
جكنتور...................39مم
جاكيلي......................
غابو........................
غوراي....................25مم
حاسي شكار...................8مم
كمبا انضو....................15مم
الملكه.......................
انخيله 1.... .................10مم
ولد ينج........................
سابوسيري....................
سد لمو......................12مم
سيلبابي.................6مم
سلو.....................34مم
ازنيك بلو..................25مم
كوروكورو..............7مم
بوكجاني..................21مم
كنكو........................
المسلم................34مم
منبله.....................15مم
دجيكي...................6مم
بوجول................8مم
باودي....................5مم
دنكرمو..................20مم
كنكمو....................2مم