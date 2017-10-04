موريتانيا: أمطار على ولايتي آدرار وكيدي ماغا





شهدت عدة مناطق موريتانية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية,كميات من الأمطار متفاوة وفق مانقلته الوكالة الموريتانية للأنباء,الوكالة الرسمية.



وأفادت الوكالة نقلاعن شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية, أن كميات من الأمطار تساقطت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية, على عدة مناطق من ولايتي آدرار و كيديماغا، وذلك على النحو التالي:



آدرار:



أطار....................07 مم

المداح................. 09 مم

اقصير الطرشان......... 05 مم

امحيرث.................. 20مم



غيدي ماغه:



عر........................... 26مم

بيجام......................... .10مم

اشليخه...................... 10مم

جكنتور...................39مم

جاكيلي...................... 3مم

غابو........................ 15مم

غوراي....................25مم

حاسي شكار...................8مم

كمبا انضو....................15مم

الملكه....................... 20مم

انخيله 1.... .................10مم

ولد ينج........................ 5ر2مم

سابوسيري.................... 3مم

سد لمو......................12مم

سيلبابي.................6مم

سلو.....................34مم

ازنيك بلو..................25مم

كوروكورو..............7مم

بوكجاني..................21مم

كنكو........................ 3مم

المسلم................34مم

منبله.....................15مم

دجيكي...................6مم

بوجول................8مم

باودي....................5مم

دنكرمو..................20مم

كنكمو....................2مم

