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موريتانيا: أمطار على ولايتي آدرار وكيدي ماغا


نواكشوط-صحراء ميديا
الاربعاء 4 أكتوبر 2017 - 12:00



موريتانيا: أمطار على ولايتي آدرار وكيدي ماغا
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شهدت عدة مناطق موريتانية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية,كميات من الأمطار متفاوة وفق مانقلته الوكالة الموريتانية للأنباء,الوكالة الرسمية.

وأفادت الوكالة نقلاعن شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية, أن كميات من الأمطار تساقطت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية, على عدة مناطق من ولايتي آدرار و كيديماغا، وذلك على النحو التالي:

آدرار:

أطار....................07 مم
المداح................. 09 مم
اقصير الطرشان......... 05 مم
امحيرث.................. 20مم

غيدي ماغه:

عر...........................26مم
بيجام..........................10مم
اشليخه...................... 10مم
جكنتور...................39مم
جاكيلي......................3مم
غابو........................15مم
غوراي....................25مم
حاسي شكار...................8مم
كمبا انضو....................15مم
الملكه.......................20مم
انخيله 1.... .................10مم
ولد ينج........................5ر2مم
سابوسيري....................3مم
سد لمو......................12مم
سيلبابي.................6مم
سلو.....................34مم
ازنيك بلو..................25مم
كوروكورو..............7مم
بوكجاني..................21مم
كنكو........................3مم
المسلم................34مم
منبله.....................15مم
دجيكي...................6مم
بوجول................8مم
باودي....................5مم
دنكرمو..................20مم
كنكمو....................2مم



الكلمات المفتاحية : أمطار, الخريف, موريتانيا
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