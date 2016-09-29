موريتانيا: أمطار فى حدود 70 ملمترا بولاية لعصابة



شهدت ولاية العصابه شرقي موريتانيا تساقط كميات من الأمطار متفاوتة خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية، وصلت 70 ملمترا فى بلدة السيال.



وجاءت الكميات الأخرى بحسب مكتب الأرصاد الجوية التابع لوزارة الداخلية على النحو التالي:

أزويره ...........................37 مم

بدراعة اهل الشيخ..................32 مم

النعمة............................15 مم

دار النجاة .......................36 مم

أجار .............................25 مم

أحسي أدهن ........................09 مم

فنتلي ............................46 مم

كنكوصة............................25 مم

تناها ............................03 مم

لبنية.............................17 مم

لعوينه البيظة.....................10 مم

هامد..............................02 مم

اولاد حمه .........................26 مم

أودي إفلان ........................10 مم

آكمامين...........................25 مم

السيال............................70 مم

باركيول...........................07 مم

الغبرة............................15 مم

بالدميان .........................10 مم

لعويسي ..........................06 مم

كرو...............................05 مم

بومديد...........................04 مم



