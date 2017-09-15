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موريتانيا: أمطار متفاوتة على أربع ولايات داخل البلاد


صحراء ميديا - نواكشوط
الجمعة 15 سبتمبر 2017 - 09:50



موريتانيا: أمطار متفاوتة على أربع ولايات داخل البلاد
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شهدت أربع ولايات موريتانية تساقط كميات من الأمطار خلال الأربع والعشرين ساعات الماضية، وفق ما نقلته مصادر رسمية. 

 
وأوردت الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية) نقلاً عن شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية أن مقاييس المطر سجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تساقط كميات من الأمطار على مناطق متفرقة من البلاد. 


وشملت الأمطار المسجلة أربع ولايات هي: الحوض الشرقي، لعصابة، كوركول، واترارزة، فيما جاءت المقاييس على النحو التالي:

الحوض الشرقي:

آمورج ............................................5ر1مم

باسكنو.............................................5ر8مم

بوصطيله .................................5ر18مم

 

ولاية لعصابه:

كنكوصه................................... 3مم

أغمامين .................................. 2مم

 

ولاية غورغول:

بودامي ..................................5مم

مقامه..................................... 4مم

تيجيله .................................... 8مم

إديشف .................................. 30مم

 

ولاية اترارزة:

العكده................................... 15مم



الكلمات المفتاحية : امطار, مقاييس, ولايات
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