موريتانيا: أمطار متفاوتة على أربع ولايات داخل البلاد

شهدت أربع ولايات موريتانية تساقط كميات من الأمطار خلال الأربع والعشرين ساعات الماضية، وفق ما نقلته مصادر رسمية.
وأوردت الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية) نقلاً عن شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية أن مقاييس المطر سجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تساقط كميات من الأمطار على مناطق متفرقة من البلاد.
وشملت الأمطار المسجلة أربع ولايات هي: الحوض الشرقي، لعصابة، كوركول، واترارزة، فيما جاءت المقاييس على النحو التالي:
الحوض الشرقي:
آمورج ............................................5ر1مم
باسكنو.............................................5ر8مم
بوصطيله .................................5ر18مم
ولاية لعصابه:
كنكوصه................................... 3مم
أغمامين .................................. 2مم
ولاية غورغول:
بودامي ..................................5مم
مقامه..................................... 4مم
تيجيله .................................... 8مم
إديشف .................................. 30مم
ولاية اترارزة:
العكده................................... 15مم