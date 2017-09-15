موريتانيا: أمطار متفاوتة على أربع ولايات داخل البلاد





شهدت أربع ولايات موريتانية تساقط كميات من الأمطار خلال الأربع والعشرين ساعات الماضية، وفق ما نقلته مصادر رسمية.





وأوردت الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية) نقلاً عن شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية أن مقاييس المطر سجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تساقط كميات من الأمطار على مناطق متفرقة من البلاد.





وشملت الأمطار المسجلة أربع ولايات هي: الحوض الشرقي، لعصابة، كوركول، واترارزة، فيما جاءت المقاييس على النحو التالي:



الحوض الشرقي:



آمورج ............................................5ر1مم



باسكنو.............................................5ر8مم



بوصطيله .................................5ر18مم







ولاية لعصابه:



كنكوصه................................... 3مم



أغمامين .................................. 2مم







ولاية غورغول:



بودامي ..................................5مم



مقامه..................................... 4مم



تيجيله .................................... 8مم



إديشف .................................. 30مم







ولاية اترارزة:



العكده................................... 15مم

