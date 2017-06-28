موريتانيا: أمطار متفاوتة على الولايات الشرقية



شهدت ولايتا الحوض الشرقي والغربي شرقي موريتانيا تساقط كميات من المطر متفاوتة خلال 24ساعة الماضية.



وأفادت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية، أن مقاييس المطر سجلت تساقطات على مناطق متفرقة من الولايتين جاءت على النحو التالي:



الحوض الغربي:

تامشكط............ 5,4مم

ترمسه............. 31 مم

زاكي ام فال ....... 41 مم

اندرينيه ............ 50 مم

دار السلام ........ 26 مم

الحفره.............. 20 مم

الدشره.............30 مم

صوانه..............26 مم

تيشيليت انعامه.......45 مم

الحضره.............70 مم

بوميزه...............35 مم

بوطلحايه...........12 مم

اكجرت..............38 مم

عين ابهاه............60 مم

لعيون ...............17 مم

بدر ..................36 مم

بنعمان ...............2 مم

البربوشيه.............36 مم

الشلخه................21 مم

أكافه .................31 مم

البصره................15 مم

اقليك اهل عبد الوهاب.......40. مم

اقليك اهل اوجه.......14 مم

كونكل .................28 مم

اكرونفل ...............45 مم

كوبني...................2 مم

منبه.....................15 مم

ام القرى ...............15 مم

ام لحياظ ..............35 مم

اشليحية..............20 مم



- الحوض الشرقي

عدل بقرو............17 مم

امرج ................20 مم

اعوينات ازبل .........36 مم

باسكنو ...............22 مم



بواصطيله...............17 مم

فصاله نيره.............13 مم

انبيكت لحواش........60 مم

ولاته ...................45 مم

النعمه .................55 مم

ام كفه .................40 مم

تمبدرة ................23 مم

اقليك اهل امهامد .....41 مم

