موريتانيا: أمطار متفاوتة على الولايات الشرقية

أطباء موريتانيا يلوحون بإضراب شامل

شركة موريتانية تشكو "المضايقة" بغينيا الاستوائية

انتخاب موريتانيا مندوبا جهويا للصناعة التقليدية بأفريقيا الشمالية

موريتانيا: تحديد المعدل وترقب لنتائج "كونكور"

تقرير: الصراع الليبي قبلة المقاتلين عبر الحدود

مخاوف من وفاة 50 مهاجرا فى صحراء النيجر

عودة هاتف "نوكيا 3310" إلى الأسواق

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

تجربة موريباك

المهندس الهادي ولد الطلبه
تجربة موريباك
اقترب موسم الامتحانات الوطنية لسنة 2017، واعتكف الطلاب على الدراسة بشكل أكثر راجين النجاح في هذه

مفتريات ول مخيطير

د. الشريف الفقيه (ألفغ)
كتب ول مخيطير (الموريتاني) مقالا ونشره في النت، تحت عنوان "الدين والتدين"، وجّه فيه اعتراضات على

هذا بلاغ للناس

بون ولد اميده ممثل مسرحي
هذا بلاغ للناس
قبل عشرينَ سنة من الآن حملتُ مع كوكبة من الطيبين همَّ وغمَّ التغيير وصناعة فن يحترم الإنسان وذوقَ

مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ

المختار ولد داهي
مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ
  بسم الله الرحمن الرحيم   تُوَزِعُ النصوص القانونية و التنظيمية الناظمة لتسيير

أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر

عبد الله ولد محمدي
أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر
في مارس 2007 انتهت الانتخابات الرئاسية في موريتانيا بفوز سيدي ولد الشيخ عبد الله على منافسه أحمد
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | أطباء موريتانيا يلوحون بإضراب شامل https://t.co/vgjvs53jxvأطباء-موريتانيا-يلوحون-بإضراب-شامل_a35327.h… https://t.co/dxwJXt6yA4
الاربعاء 28 يونيو - 15:38
Sahara Media Agency : اجتماع لتحديد معدل النجاح فى مسابقة دخول الإعدادية https://t.co/VizCvvfI8x
الاربعاء 28 يونيو - 14:28
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

موريتانيا: أمطار متفاوتة على الولايات الشرقية


نواكشوط - صحراء ميديا
الاربعاء 28 يونيو 2017 - 13:58



موريتانيا: أمطار متفاوتة على الولايات الشرقية
مواضيع ذات صلة

شهدت ولايتا الحوض الشرقي والغربي شرقي موريتانيا تساقط كميات من المطر متفاوتة خلال 24ساعة الماضية.
 
وأفادت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية، أن مقاييس المطر سجلت تساقطات على مناطق متفرقة من الولايتين جاءت على النحو التالي:
 
الحوض الغربي:
تامشكط............ 5,4مم
ترمسه............. 31 مم
زاكي ام فال ....... 41 مم
اندرينيه ............ 50 مم
دار السلام ........ 26 مم
الحفره.............. 20 مم
 الدشره.............30 مم
 صوانه..............26 مم
تيشيليت انعامه.......45 مم
 الحضره.............70 مم
بوميزه...............35 مم
 بوطلحايه...........12 مم
اكجرت..............38 مم
عين ابهاه............60 مم
 لعيون ...............17 مم
 بدر ..................36 مم
 بنعمان ...............2 مم
 البربوشيه.............36 مم
 الشلخه................21 مم
 أكافه .................31 مم
البصره................15 مم
 اقليك اهل عبد الوهاب.......40. مم
 اقليك اهل اوجه.......14 مم
كونكل .................28 مم
اكرونفل ...............45 مم
كوبني...................2 مم
منبه.....................15 مم
ام القرى ...............15 مم
ام لحياظ ..............35 مم
 اشليحية..............20 مم
 
- الحوض الشرقي
 عدل بقرو............17 مم
 امرج ................20 مم
اعوينات ازبل .........36 مم
 باسكنو ...............22 مم
 
بواصطيله...............17 مم
 فصاله نيره.............13 مم
 انبيكت لحواش........60 مم
ولاته ...................45 مم
 النعمه .................55 مم
ام كفه .................40 مم
تمبدرة ................23 مم
اقليك اهل امهامد .....41 مم
 


الكلمات المفتاحية : الأمطار, الحوضين, الخريف
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة