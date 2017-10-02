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موريتانيا: أمطار متفاوتة على ثلاث ولايات


نواكشوط - صحراء ميديا
الاثنين 2 أكتوبر 2017 - 11:19



موريتانيا: أمطار متفاوتة على ثلاث ولايات
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شهدت ثلاث ولايات موريتانية تساقطات مطرية خفيفة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بعد أسبوع من توقف الأمطار على عموم التراب الوطني.

 وهمت كميات الأمطار المسجلة ولايات الحوض الشرقي، ولعصابه، وكوركول، وجاءت  وفقا لشبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية على النحو التالي:
 
الحوض الشرقي:
أعوينات أزبل.......................................12 مم
لعصابه:
باركيول...................................................4 مم
هامد.....................................................10. مم
كوركول:
أمبود.......................,...............................4 مم
أمبود القديم.............................................8 مم
 


الكلمات المفتاحية : الأمطار, الخريف
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