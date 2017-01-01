موريتانيا: أمطار متفاوتة على ولاية الحوض الشرقي

شهدت ولاية الحوض الشرقي تساقط كميات من الامطار متفاوتة خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.
وجاءت المقاييس وفقا لشبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية و اللامركزية على النحو التالي:
الحوض الشرقي:
أمرج:.............................................. 62 مم
انصفني:........................................... 25 مم
باسكنو:..............................................17 مم
فصالة:...........................................17,5 مم
انبيكت لحواش:.................................. 4,5 مم
عدل بكرو..........................................04 مم
باسكنو................................................08 مم
جكني.................................................05 مم
بواصطليه............................................08 مم.