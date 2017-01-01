موريتانيا: أمطار متفاوتة على ولاية الحوض الشرقي



شهدت ولاية الحوض الشرقي تساقط كميات من الامطار متفاوتة خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.



وجاءت المقاييس وفقا لشبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية و اللامركزية على النحو التالي:



الحوض الشرقي:

أمرج:.............................................. 62 مم

انصفني:........................................... 25 مم

باسكنو:..............................................17 مم

فصالة:...........................................17,5 مم

انبيكت لحواش:.................................. 4,5 مم

عدل بكرو..........................................04 مم

باسكنو................................................08 مم

جكني.................................................05 مم

بواصطليه............................................08 مم.