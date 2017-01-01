موريتانيا: أمطار متفاوتة على ولاية الحوض الشرقي

واتساب يضيف ميزة إرسال الملفات إلى خدماته

الأمم المتحدة تحذر: النزاع فى مالي يتمدد إلى الجوار

موريتانيا: 65 مليون لغلق آخر ملفات الإرث الإنساني

موريتانيا: ندوة حول دور التدوين فى صناعة الرأي العام

موريتانيا: الحكم بالسجن "غير النافذ" على برلماني معارض

حزب اللقاء: بطاقات استفتاء الـ5 أغسطس غير دقيقة

ولد داداه يصف تعديل الدستور بـ"العبثي"

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد

محمد الامين ولد احمد
​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد
تتوالى فصول محنة مأساوية ضحاياها أشخاص أبرياء مشهود لهم بحسن السيرة هم  المصطفى ولد الشيخ ولد

تجربة موريباك

المهندس الهادي ولد الطلبه
تجربة موريباك
اقترب موسم الامتحانات الوطنية لسنة 2017، واعتكف الطلاب على الدراسة بشكل أكثر راجين النجاح في هذه

مفتريات ول مخيطير

د. الشريف الفقيه (ألفغ)
كتب ول مخيطير (الموريتاني) مقالا ونشره في النت، تحت عنوان "الدين والتدين"، وجّه فيه اعتراضات على

هذا بلاغ للناس

بون ولد اميده ممثل مسرحي
هذا بلاغ للناس
قبل عشرينَ سنة من الآن حملتُ مع كوكبة من الطيبين همَّ وغمَّ التغيير وصناعة فن يحترم الإنسان وذوقَ

مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ

المختار ولد داهي
مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ
  بسم الله الرحمن الرحيم   تُوَزِعُ النصوص القانونية و التنظيمية الناظمة لتسيير
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | واتساب يضيف ميزة إرسال الملفات إلى خدماته https://t.co/vgjvs5kUW5واتساب-يضيف-ميزة-إرسال-الملفات-إلى-خ… https://t.co/VPJJGVs8ZO
الجمعة 14 يوليوز - 14:49
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | عاجل: الحكم على ولد غده بالجسن مع وقف التنفيذ https://t.co/vgjvs5kUW5عاجل-الحكم-على-ولد-غده-بالجسن-مع-وقف-التنفيذ_a35516.html
الجمعة 14 يوليوز - 00:19
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

موريتانيا: أمطار متفاوتة على ولاية الحوض الشرقي


نواكشوط - صحراء ميديا
الجمعة 14 يوليوز 2017 - 15:24



موريتانيا: أمطار متفاوتة على ولاية الحوض الشرقي
مواضيع ذات صلة

شهدت ولاية الحوض الشرقي تساقط كميات من الامطار متفاوتة خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

وجاءت المقاييس وفقا لشبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية و اللامركزية على النحو التالي:
 
الحوض الشرقي:
أمرج:.............................................. 62 مم
انصفني:........................................... 25 مم
باسكنو:..............................................17 مم
فصالة:...........................................17,5 مم
انبيكت لحواش:.................................. 4,5 مم
عدل بكرو..........................................04 مم
باسكنو................................................08 مم
جكني.................................................05 مم
بواصطليه............................................08 مم.


الكلمات المفتاحية : الأمطار, الحوض الشرقي, الخريف
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة