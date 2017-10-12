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موريتانيا: أمطار متفاوتة على ولاية كيدي ماغا


نواكشوط - صحراء ميديا
الخميس 12 أكتوبر 2017 - 13:06



موريتانيا: أمطار متفاوتة على ولاية كيدي ماغا
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شهدت ولاية كيدي ماغا فى الجنوب الموريتانيا تساقطات مطرية متفاوتة خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.
وجاءت التساقطات وفق لمصالح الرصد الجوى على النحو التالي:

كيدي ماغة
عر ...................................2 مم
اديوغونتورو..............................12مم
غابو................................... 12مم
انخيله.................................... 4مم
سابوسيره....................................6 مم
سالو ...................................... 20مم
المسلم ...................................... 6مم
ولد رامي ....................................2مم


الكلمات المفتاحية : أمطار, الخريف
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