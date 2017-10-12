موريتانيا: أمطار متفاوتة على ولاية كيدي ماغا

شهدت ولاية كيدي ماغا فى الجنوب الموريتانيا تساقطات مطرية متفاوتة خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

وجاءت التساقطات وفق لمصالح الرصد الجوى على النحو التالي:



كيدي ماغة

عر ...................................2 مم

اديوغونتورو..............................12مم

غابو................................... 12مم

انخيله.................................... 4مم

سابوسيره....................................6 مم

سالو ...................................... 20مم

المسلم ...................................... 6مم

ولد رامي ....................................2مم