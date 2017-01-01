موريتانيا: أمطار متفاوتة في ثلاث ولايات داخل البلاد‎



شهدت ثلاث ولايات موريتانية تساقط كميات متفاوتة من الأمطار خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفق ما نقلته مصادر رسمية.



وأوردت الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية) نقلاً عن شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية أن مقاييس المطر سجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تساقط كميات من الأمطار على مناطق متفرقة من البلاد.



وشملت الأمطار المسجلة ثلاث ولايات هي لعصابه وكوركول، وغيدي ماغ وآدرار، فيما جاءت المقاييس على النحو التالي:



ولاية لعصابه:



تناها ............................ 20مم



هامد ............................ 7مم



منكوصه ........................ 3مم



باركيول ......................... 2مم



ولاية غورغول:



مقامه .............................. 6 مم



مونكل ............................. 3مم



دلول .............................. 2مم



ولاية غيدي ماغه:



جاكيلي ....................... 16مم



سيلبابي ....................... 12مم



جكنتور ........................ 9مم



سابو سيري ................... 9مم



غوراي ........................ 8مم



امباله ............................ 3مم



اشليخه .......................... 6مم



غابو .............................. 5مم



ازنيك بل ....................... 3مم

