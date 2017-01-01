موريتانيا: أمطار متفاوتة في ثلاث ولايات داخل البلاد‎

شهدت ثلاث ولايات موريتانية تساقط كميات متفاوتة من الأمطار خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفق ما نقلته مصادر رسمية.
وأوردت الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية) نقلاً عن شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية أن مقاييس المطر سجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تساقط كميات من الأمطار على مناطق متفرقة من البلاد.
وشملت الأمطار المسجلة ثلاث ولايات هي لعصابه وكوركول، وغيدي ماغ وآدرار، فيما جاءت المقاييس على النحو التالي:
ولاية لعصابه:
تناها ............................ 20مم
هامد ............................ 7مم
منكوصه ........................ 3مم
باركيول ......................... 2مم
ولاية غورغول:
مقامه .............................. 6 مم
مونكل ............................. 3مم
دلول .............................. 2مم
ولاية غيدي ماغه:
جاكيلي ....................... 16مم
سيلبابي ....................... 12مم
جكنتور ........................ 9مم
سابو سيري ................... 9مم
غوراي ........................ 8مم
امباله ............................ 3مم
اشليخه .......................... 6مم
غابو .............................. 5مم
ازنيك بل ....................... 3مم