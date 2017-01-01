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موريتانيا: أمطار متفاوتة في ثلاث ولايات داخل البلاد‎


نواكشوط - صحراء ميديا
الثلاثاء 30 ماي 2017 - 15:41



موريتانيا: أمطار متفاوتة في ثلاث ولايات داخل البلاد‎
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شهدت ثلاث ولايات موريتانية تساقط كميات متفاوتة من الأمطار خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفق ما نقلته مصادر رسمية.
 
وأوردت الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية) نقلاً عن شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية أن مقاييس المطر سجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تساقط كميات من الأمطار على مناطق متفرقة من البلاد.
 
وشملت الأمطار المسجلة ثلاث ولايات هي لعصابه وكوركول، وغيدي ماغ وآدرار، فيما جاءت المقاييس على النحو التالي:
 
ولاية لعصابه:
 
تناها ............................ 20مم
 
هامد ............................ 7مم
 
منكوصه ........................ 3مم
 
باركيول ......................... 2مم
 
ولاية غورغول:
 
مقامه .............................. 6 مم
 
مونكل ............................. 3مم
 
دلول .............................. 2مم
 
ولاية غيدي ماغه:
 
جاكيلي ....................... 16مم
 
سيلبابي ....................... 12مم
 
جكنتور ........................ 9مم
 
سابو سيري ................... 9مم
 
غوراي ........................ 8مم
 
امباله ............................ 3مم
 
اشليخه .......................... 6مم
 
غابو .............................. 5مم
 
ازنيك بل ....................... 3مم
 


الكلمات المفتاحية : أمطار, مطر
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