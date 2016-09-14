موريتانيا: أمطار متفرقة تتوقف عند السبعين ميليمتراً



شهدت عدة ولايات موريتانية تساقط كميات من الأمطار متفاوتة، ولكنها توقفت عند حاجز السبعين ميليمتراً في ولاية الحوض الشرقي.



وجاءت كميات الأمطار على النحو التالي وفق ما أوردته الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية) عن شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية:



الحوض الشرقي



- أمرج.........................8 مم



- باسكنو.......................3 مم



- بواصطيله......................8 مم



- جيكياي .......................70 مم



- الشامية......................15 مم



- عين أولاد ويس ..................70 مم



- أم امشيش.......................48 مم



- بيريبافه.......................15 مم



- بنكو.......................... 10 مم



- الجديده......................15 مم



الحوض الغربي



- لعيون........................4 مم



لعصابه



- باركيول ........................35 مم



-بو امديد........................ 2 مم



- دقفك.......................32 مم



- كلير.........................35 مم



- كرو.........................7مم



- كنكوصه.......................10 مم



- كندره.........................15 مم



-كيفة.........................44 مم



- كورجل.........................30 مم



- ميساح........................10 مم



- النعيم......................7 مم



-تامورت كيبود......................25 مم



ـ وورتي...........................17 مم



ـ أجار...........................43 مم



ـصفنجاي.........................12 مم



الفيعيه.........................25 مم



سيدينا.......................... 30 مم



شكيت............................14 مم



كيكيه...........................8 مم



غيدي ماغا



- عر.........................17 مم



- بايجام.....................4 مم



- اشليخه.......................41 مم



ـ جكنتور..........................21 مم



-جاكيلي.........................15 مم



-غابو..........................20 مم



ـ كوراي........................39 مم



- كمو..........................35 مم



- حاسي شكار........................30 مم



-كمب انضو........................40 مم



- لمتيلق أدباي.....................25 مم



- الملكه.........................42 مم



ـ انخيله.........................13 مم



ـ سابو سيري......................25 مم



ـ سيلبابي........................ 3 مم



ـ سلو...........................25 مم



ـ تاشوط......................... 4 مم



تيشطايه......................... 10 مم



ومبو............................ 2 مم



بوكجامي......................... 38 مم



كنكو ...........................44 مم



ـ لمتيلق لمدن................... 10 مم



ـالمسلم......................... 12 مم



بوجول ومبو......................20 مم



ـ سلكو..........................15 مم



ـ ولد رامي......................71 مم



ـ جارالدي......................... 35 مم



ـ امبالل..........................23 مم



ـ بوجول غابو......................32 مم



ـ بوت............................. 13 مم



ـ أهل صمبه........................ 15 مم

