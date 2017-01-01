موريتانيا: أمطار متفرقة على سبع ولايات داخل البلاد



شهدت سبع ولايات موريتانية تساقط كميات من الأمطار خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بحسب ما أوردته الوكالة الموريتانية للأنباء.



وأفادت الوكالة نقلا عن شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية، أن كميات الأمطار جاءت على النحو التالي:



الحوض الشرقي:

باسكنو ...............11 مم

فصاله نيره...........13 مم



الحوض الغربي:

اطويل ...............05 مم



كوركل:

جول ...............13 مم

اهل النان .........20مم

ورو آمدو تيرنو...........04 مم



آدرار:

شوم ..................05 مم



تكانت:

لحويطات..............03 مم

تجكجه ..............2ر1 مم

اقلمبيت... ...........06 مم



تيرس زمور:

اتواجيل ..............03 مم



إنشيري:

اللويبدة ................23مم

