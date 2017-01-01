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موريتانيا : أمطار متفرقة على عدة ولايات داخلية


نواكشوط-صحراء ميديا
السبت 26 غشت 2017 - 10:52



موريتانيا : أمطار متفرقة على عدة ولايات داخلية
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شهدت ولايات الحوض الشرقي ،الحوض الغربي،  لعصابة، كوركول ،لبراكنه ، داخلت نواذيبو ، كيدي ماغا ، تساقطات مطرية خلال ال24 ساعة الماضية .
وحسب  ما أوردته شبكة الاتصال الإداري التابعة لوزارة الداخلية واللامركزية اليوم السبت فقد تم تسجيل الكميات التالية:
 
 
الحوض الشرقي:
 
أعوينات ازبل.......................... 12 مم
 
اعوينات الرجاء...................... 20 مم
 
بوصطيلة............................... 03 مم
 
النعمة..................................... 27 مم
 
ولاتة.................................... 5ر8 مم
 
ام اسبوع............................... 20 مم
 
تنمبدغه ............................... 08 مم
 
ويزن.................................. 88 مم
 
الشاميه................................ 30 مم
 
نسر اهل هميد..................... 12 مم
 
حاسي البركه....................... 40 مم
 
ايدكوهار............................. 58 مم
 
اقليك اهل امحمد.................. 12 مم
 
اتويجيلت اهل عباد.............. 30 مم
 
الحوض الغربي:
 
لعيون............................... 08 مم
 
بوهدر............................. 10 مم
 
ليب................................ 11مم
 
مدبوكو.......................... 11 مم
 
ام لحبال......................... 08 مم
 
ترمسه........................... 10 مم
 
الطينطان................... 5ر10 مم
 
ام المعارك.................... 17 مم
 
تيشليت انعام.................. 25 مم
 
لعصابه:
 
ابرودة.......................... 08 مم
 
القايرة.......................... 70مم
 
كامور.......................... 10 مم
 
لكديم .......................... 08 مم
 
كوركول:
 
ارقاو.......................... 33 مم
 
ازكيلم........................ 10 مم
 
بتك اهل اليماني........... 30 مم
 
بودامي....................... 30 مم
 
بوقود..........................40 مم
 
الفدرة........................ 09 مم
 
كيهيدي..................3ر14 مم
 
اكراع الفيل............... 09 مم
 
لقنيب....................... 45 مم
 
لكصيب1............... 5ر7 مم
 
مقامه...................... 12 مم
 
امبود...................... 08 مم
 
مفتاح الخير.............. 08 مم
 
انجاجبني الشرف.........35 مم
 
اتيجيل....................... 51 مم
 
تيكوبره.................... 35 مم
 
تولل........................ 13 مم
 
ويده........................ 13 مم
 
صاني.................... 11 مم
 
انضو...................... 26 مم
 
سيال ول مورو........ 05 مم
 
جول...................... 19 مم
 
نيروال.................... 12 مم
 
بوذروه................... 09 مم
 
ايدواش................... 25 مم
 
اودي لمكيله............ 20 مم
 
اوديلوت ............... 08 مم
 
اهل عالي............... 03 مم
 
جيباب.................... 65 مم
 
ايسلاين.................. 10 مم
 
لبراكنه:
 
اغشوركيت............. 07 مم
 
العزلات................ 05 مم
 
بابابي................... 08 مم
 
باكودين................. 13 مم
 
بير اولاد يار............ 06 مم
 
جونابه.................... 25 مم
 
امبان................... 12 مم
 
سر مال................... 06 مم
 
وابوندي..................5ر08 مم
 
بوشامه................... 06 مم
 
ويندك..................... 5ر18 مم
 
ايرامبارا................... 02 مم
 
اكليبات مقطع لحجار... 15 مم
 
عر كولير.................... 08 مم
 
النوارة........................ 04 مم
 
الفور المدرسة............. 09 مم
 
اركيك....................... 10 مم
 
الملزم.......................... 08 مم
 
امبيدي............................... 22 مم
 
داولل............................. 08 مم
 
انيابينا............................ 05 مم
 
داخلت انواذيبو:
 
لكريدات....................... 19 مم
 
كيديماغا:
 
آكوينيت...................... 16 مم
 
عر............................ 29 مم
 
بورودجي................... 05 مم
 
جيكنتورو.................... 60 مم
 
كوري....................... 05 مم
 
حاسي شكار................. 10 مم
 
امبيديع اساقه................ 18 مم
 
ول امبني .................... 63 مم
 
سابوسيري..................... 04 مم
 
صامبا كاندي ................ 19 مم
 
سيلبابي........................ 04 مم
 
وامبو............................. 06 مم
 
المسلم............................. 05مم
 
كي ميمو....................... 25 مم
 
بودجيول ومبو................ 25 مم
 
دانكرومو........................08 مم
 
سل كهو........................ 07 مم
 
بوات ........................... 25 مم
 
امبلل............................ 12 مم
 
ادجيكي........................... 08 مم
 
اتينل جوبي....................... 64 مم
 
اجار اهل سالم.................. 02 مم
 
كينا كمو........................... 04 مم
 
اجار اهل صمب.................03 مم
 
اجار اهل علي................. 23 مم
 
صكنا جيري................... 04 مم


الكلمات المفتاحية : أمطار, الخريف, موريتانيا
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