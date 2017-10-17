موريتانيا : أمطار متفرقة على ولايتي كيدي ماغا وغورغول



شهدت عدة مناطق من ولايتي غيدي ماغه وكوركول جنوب موريتانيا,تساقط كميات من الأمطار خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.



وأفادت الوكالة الموريتانية للأنباء نقلا عن شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية, أن كميات من الأمطار تساقطت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية,وذلك على النحو التالي:



ولاية غيدي ماغه:



عر........................5مم



بورودجي................4مم



غوراي.................15مم



انخيله..................15مم



سابوسيري............. 7مم



سامبا كادي.............4مم



وندو......................4مم



المسلم.................5مم



ولد رامي..............1مم



بوتندا..................20مم



سانيي جيري..........10مم



ولاية غورغول:



كومبو.....................3مم

