موريتانيا : أمطار متفرقة على ولايتي كيدي ماغا وغورغول

شهدت عدة مناطق من ولايتي غيدي ماغه وكوركول جنوب موريتانيا,تساقط كميات من الأمطار خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وأفادت الوكالة الموريتانية للأنباء نقلا عن شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية, أن كميات من الأمطار تساقطت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية,وذلك على النحو التالي:
ولاية غيدي ماغه:
عر........................5مم
بورودجي................4مم
غوراي.................15مم
انخيله..................15مم
سابوسيري............. 7مم
سامبا كادي.............4مم
وندو......................4مم
المسلم.................5مم
ولد رامي..............1مم
بوتندا..................20مم
سانيي جيري..........10مم
ولاية غورغول:
كومبو.....................3مم