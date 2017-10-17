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موريتانيا : أمطار متفرقة على ولايتي كيدي ماغا وغورغول


نواكشوط-صحراء ميديا
الثلاثاء 17 أكتوبر 2017 - 10:38



موريتانيا : أمطار متفرقة على ولايتي كيدي ماغا وغورغول
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شهدت عدة مناطق من ولايتي غيدي ماغه وكوركول جنوب موريتانيا,تساقط كميات من الأمطار خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
 
وأفادت الوكالة الموريتانية للأنباء نقلا عن  شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية, أن كميات من الأمطار تساقطت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية,وذلك على النحو التالي:
 
ولاية غيدي ماغه:
 
عر........................5مم
 
بورودجي................4مم
 
غوراي.................15مم
 
انخيله..................15مم
 
سابوسيري............. 7مم
 
سامبا كادي.............4مم
 
وندو......................4مم
 
المسلم.................5مم
 
ولد رامي..............1مم
 
بوتندا..................20مم
 
سانيي جيري..........10مم
 
ولاية غورغول:
 
كومبو.....................3مم
 


الكلمات المفتاحية : أمطار, الخريف, موريتانيا
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