موريتانيا:أمطار متفرقة على 5 ولايات داخلية



شهدت 5 ولايات موريتانية خلال ال 24ساعة الماضية تساقط كميات من الأمطار متفاوتة,وسجلت 120مم, كأعلى كمية فى الدروم بولاية الحوض الغربي .

وأفادت الوكالة الموريتانية للأنبا ,نقلا عن شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية, , وذلك على النحو التالي:



ولاية الحوض الشرقي



آمرج:..................25 مم

باسكنو:.................03 مم

بواصطلية:...............12 مم

فصالة نيره:..............12 مم





ولاية الحوض الغربي:



حاسي البركة:.............22 مم

دمشق:..................25 مم

الدشره:..................70 مم

التامورات:................20 مم

نمتولاحي1:................67 مم

الخط:....................52 مم

الدروم:...................120 مم

الحاضره ..:...............30 مم



ولاية لبراكنة:



دار البركه:.................13 مم

لوبودو:....................45 مم

الروثي:....................28 مم

الجديدة:....................45 مم

الدار الخضراء:...............45 مم

سينتوحيان:..................40 مم



ولاية اترارزة:





بوبكر:.....................39 مم



ولاية آدرار:



أطار:......................02 مم

شنقيطي:...................05 مم