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موريتانيا:أمطار متفرقة على 5 ولايات داخلية


نواكشوط-صحراء ميديا
الخميس 10 غشت 2017 - 11:48



موريتانيا:أمطار متفرقة على 5 ولايات داخلية
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شهدت 5 ولايات موريتانية خلال ال 24ساعة الماضية تساقط كميات من الأمطار متفاوتة,وسجلت  120مم,  كأعلى كمية فى الدروم بولاية الحوض الغربي .
وأفادت الوكالة الموريتانية للأنبا ,نقلا عن  شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية, , وذلك على النحو التالي:
 
ولاية الحوض الشرقي
 
آمرج:..................25 مم
باسكنو:.................03 مم
 بواصطلية:...............12 مم
 فصالة نيره:..............12 مم
 
 
ولاية الحوض الغربي:
 
 حاسي البركة:.............22 مم
 دمشق:..................25 مم
الدشره:..................70 مم
التامورات:................20 مم
 نمتولاحي1:................67 مم
الخط:....................52 مم
الدروم:...................120 مم
 الحاضره ..:...............30 مم
 
ولاية لبراكنة:
 
 دار البركه:.................13 مم
 لوبودو:....................45 مم
 الروثي:....................28 مم
 الجديدة:....................45 مم
الدار الخضراء:...............45 مم
سينتوحيان:..................40 مم
 
ولاية اترارزة:
 
 
بوبكر:.....................39 مم
 
ولاية آدرار:
 
أطار:......................02 مم
 شنقيطي:...................05 مم


الكلمات المفتاحية : أمطار, موريتانيا. كميات .
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