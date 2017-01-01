موريتانيا:أمطار متفرقة على 5 ولايات داخلية

شهدت 5 ولايات موريتانية خلال ال 24ساعة الماضية تساقط كميات من الأمطار متفاوتة,وسجلت 120مم, كأعلى كمية فى الدروم بولاية الحوض الغربي .
وأفادت الوكالة الموريتانية للأنبا ,نقلا عن شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية, , وذلك على النحو التالي:
ولاية الحوض الشرقي
آمرج:..................25 مم
باسكنو:.................03 مم
بواصطلية:...............12 مم
فصالة نيره:..............12 مم
ولاية الحوض الغربي:
حاسي البركة:.............22 مم
دمشق:..................25 مم
الدشره:..................70 مم
التامورات:................20 مم
نمتولاحي1:................67 مم
الخط:....................52 مم
الدروم:...................120 مم
الحاضره ..:...............30 مم
ولاية لبراكنة:
دار البركه:.................13 مم
لوبودو:....................45 مم
الروثي:....................28 مم
الجديدة:....................45 مم
الدار الخضراء:...............45 مم
سينتوحيان:..................40 مم
ولاية اترارزة:
بوبكر:.....................39 مم
ولاية آدرار:
أطار:......................02 مم
شنقيطي:...................05 مم