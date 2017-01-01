موريتانيا : أمطار متفرقة على 7 ولايات





شهدت 7 ولايات موريتانية تساقطات مطرية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ، على مناطق متفرقة ، بلغت ذروتها فى منقطة لفده بالحوض الغربي ، حيث تم تسجيل 80 مم .



وحسب شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية فقد تم تسجيل الكميات على النحو التالي:



الحوض الشرقي:



عدل بكرو...40 مم



آمرج..........12مم



أعوينات ازبل 5ر11مم



باسكنو...........16مم



بوسطيلة.........3مم



جكني.............5ر3مم



أهل بلاتي........45مم



النعمة...............16مم



أنواودار............35مم



ولاته...................23مم



تمبدغه................5ر3مم



تيشليت لكوار...... 15مم



آمريشه................12 مم



كراد.....................65مم



بولغلال..................2مم



مطار النعمة............12مم



الحوض الغربي:



أغرغار...................7مم



عين فربه.................15مم



لعيون ....................12 مم



بدر..........................12مم



كلب الخير.................3مم



كانب........................10مم



أقليك أهل أوجه...............10مم



حاس عبد الله...............28 مم



ليبه...............................15مم



مدبوكو..........................33مم



أم القرى........................12مم



أم لحبال.........................23مم



الصفاء...........................29 مم



تامشكط..........................16مم



الطينطان........................11مم



أطويل............................15مم



فراج تامشكط...................30مم



الفلانيه.............................16مم



زاكي أم أعقال..................40مم



أقليك إدوعل.....................6 مم



دمشق.............................37مم



لفده.................................80مم



باكوينيته..........................16مم



كلب الحولية....................33مم



تيشليت النعيم .................12مم



أبيديت الماء.....................25مم



المبروك...........................48 مم



أكمون..............................65مم



ياجب...............................30مم



محم أجيرب.....................10مم



لعصابه:



الغايره............................5مم



هامد .............................29مم



احسي البكاي...................50مم



كنكوصة ........................34 مم



كندره...............................11مم



كيفه...................................11مم



كوروجل.............................49مم



ميساح................................6مم



نواملين..............................30مم



أم اشكاك..........................7مم



فنتل..............................10مم



وارثي............................10مم



الطلحاية.........................30مم



الدفعة.................................35مم



أولاد حم .......................26مم



الرشيد .........................31مم



اغليك اتفكاد...................50مم



ارويجي...........................28مم



كبفير جوكال.....................28مم



صافنجاي......................10مم



تباله...........................17مم



كارالا........................25مم



دار النجاة....................20مم



أجار ...............................20مم



كوركول:



بودامي ............................10مم



بوغول..............................9مم



اهي تزكره ...................4مم



اهل باه احمد ............21مم



تكانت:



القدية ...................5مم



لحويطات ...............15مم



لخشب...................8مم



المجرية.................5ر7مم



النيملان...................13ملم



تيشيت ....................16ملم



تجكجة.....................19 ملم



سد البركة ..................28ملم



أدروم .....................18ملم



أغلمبيت.....................25ملم



كيدماغا



أقوينيت.....................15 ملم



لعبلي .....................10ملم



بروج......................7 ملم



اشليخة .....................2ملم



دافور.......................4 ملم



جكنتور .....................4 ملم



جاكلي .....................12 ملم



غابو........................13 ملم



كوراي.......................16 ملم



كمو ........................7 ملم



حاسي شكار ...................2 ملم



كمب انضو ....................6 ملم



ول امبني .....................2ملم



ولدينج .......................9ملم



سابو سيري.....................9ملم



صمب كاندي....................17 ملم



سيلبابي .......................16ملم



لعوينات .......................20ملم



كنكو..........................10ملم



المتعلق المدن......................3ملم



المسلم...........................2ملم



واد مور..............................9 ملم



أجار أهل صمب ........................5 ملم



دانكرمو..............................16ملم



أجار أهل سالم .........................5ملم



ولد الرامي تدريسا........................10ملم



كنكمو.................................5ملم



تيرس الزمور



افديرك..................................45 ملم