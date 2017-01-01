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موريتانيا : أمطار متفرقة على 7 ولايات


نواكشوط-صحراء ميديا
الجمعة 25 غشت 2017 - 12:21



موريتانيا : أمطار متفرقة على 7 ولايات
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شهدت 7 ولايات موريتانية تساقطات مطرية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ، على مناطق متفرقة ، بلغت ذروتها فى منقطة لفده بالحوض الغربي ، حيث تم تسجيل 80 مم .
 
وحسب  شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية  فقد تم تسجيل الكميات على النحو التالي:
 
الحوض الشرقي:
 
عدل بكرو...40 مم
 
آمرج..........12مم
 
أعوينات ازبل 5ر11مم
 
باسكنو...........16مم
 
بوسطيلة.........3مم
 
جكني.............5ر3مم
 
أهل بلاتي........45مم
 
النعمة...............16مم
 
أنواودار............35مم
 
ولاته...................23مم
 
تمبدغه................5ر3مم
 
تيشليت لكوار...... 15مم
 
آمريشه................12 مم
 
كراد.....................65مم
 
بولغلال..................2مم
 
مطار النعمة............12مم
 
الحوض الغربي:
 
أغرغار...................7مم
 
عين فربه.................15مم
 
لعيون ....................12 مم
 
بدر..........................12مم
 
كلب الخير.................3مم
 
كانب........................10مم
 
أقليك أهل أوجه...............10مم
 
حاس عبد الله...............28 مم
 
ليبه...............................15مم
 
مدبوكو..........................33مم
 
أم القرى........................12مم
 
أم لحبال.........................23مم
 
الصفاء...........................29 مم
 
تامشكط..........................16مم
 
الطينطان........................11مم
 
أطويل............................15مم
 
فراج تامشكط...................30مم
 
الفلانيه.............................16مم
 
زاكي أم أعقال..................40مم
 
أقليك إدوعل.....................6 مم
 
دمشق.............................37مم
 
لفده.................................80مم
 
باكوينيته..........................16مم
 
كلب الحولية....................33مم
 
تيشليت النعيم .................12مم
 
أبيديت الماء.....................25مم
 
المبروك...........................48 مم
 
أكمون..............................65مم
 
ياجب...............................30مم
 
محم أجيرب.....................10مم
 
لعصابه:
 
الغايره............................5مم
 
هامد .............................29مم
 
احسي البكاي...................50مم
 
كنكوصة ........................34 مم
 
كندره...............................11مم
 
كيفه...................................11مم
 
كوروجل.............................49مم
 
ميساح................................6مم
 
نواملين..............................30مم
 
أم اشكاك..........................7مم
 
فنتل..............................10مم
 
وارثي............................10مم
 
الطلحاية.........................30مم
 
الدفعة.................................35مم
 
أولاد حم .......................26مم
 
الرشيد .........................31مم
 
اغليك اتفكاد...................50مم
 
ارويجي...........................28مم
 
كبفير جوكال.....................28مم
 
صافنجاي......................10مم
 
تباله...........................17مم
 
كارالا........................25مم
 
دار النجاة....................20مم
 
أجار ...............................20مم
 
كوركول:
 
بودامي ............................10مم
 
بوغول..............................9مم
 
اهي تزكره ...................4مم
 
اهل باه احمد ............21مم
 
تكانت:
 
القدية ...................5مم
 
لحويطات ...............15مم
 
لخشب...................8مم
 
المجرية.................5ر7مم
 
النيملان...................13ملم
 
تيشيت ....................16ملم
 
تجكجة.....................19 ملم
 
سد البركة ..................28ملم
 
أدروم .....................18ملم
 
أغلمبيت.....................25ملم
 
كيدماغا
 
أقوينيت.....................15 ملم
 
لعبلي .....................10ملم
 
بروج......................7 ملم
 
اشليخة .....................2ملم
 
دافور.......................4 ملم
 
جكنتور .....................4 ملم
 
جاكلي .....................12 ملم
 
غابو........................13 ملم
 
كوراي.......................16 ملم
 
كمو ........................7 ملم
 
حاسي شكار ...................2 ملم
 
كمب انضو ....................6 ملم
 
ول امبني .....................2ملم
 
ولدينج .......................9ملم
 
سابو سيري.....................9ملم
 
صمب كاندي....................17 ملم
 
سيلبابي .......................16ملم
 
لعوينات .......................20ملم
 
كنكو..........................10ملم
 
المتعلق المدن......................3ملم
 
المسلم...........................2ملم
 
واد مور..............................9 ملم
 
أجار أهل صمب ........................5 ملم
 
دانكرمو..............................16ملم
 
أجار أهل سالم .........................5ملم
 
ولد الرامي تدريسا........................10ملم
 
كنكمو.................................5ملم
 
تيرس الزمور
 
افديرك..................................45 ملم


الكلمات المفتاحية : أمطار, الخريف, موريتانيا
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