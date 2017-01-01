موريتانيا : أمطار متفرقة على 7 ولايات

شهدت 7 ولايات موريتانية تساقطات مطرية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ، على مناطق متفرقة ، بلغت ذروتها فى منقطة لفده بالحوض الغربي ، حيث تم تسجيل 80 مم .
وحسب شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية فقد تم تسجيل الكميات على النحو التالي:
الحوض الشرقي:
عدل بكرو...40 مم
آمرج..........12مم
أعوينات ازبل 5ر11مم
باسكنو...........16مم
بوسطيلة.........3مم
جكني.............5ر3مم
أهل بلاتي........45مم
النعمة...............16مم
أنواودار............35مم
ولاته...................23مم
تمبدغه................5ر3مم
تيشليت لكوار...... 15مم
آمريشه................12 مم
كراد.....................65مم
بولغلال..................2مم
مطار النعمة............12مم
الحوض الغربي:
أغرغار...................7مم
عين فربه.................15مم
لعيون ....................12 مم
بدر..........................12مم
كلب الخير.................3مم
كانب........................10مم
أقليك أهل أوجه...............10مم
حاس عبد الله...............28 مم
ليبه...............................15مم
مدبوكو..........................33مم
أم القرى........................12مم
أم لحبال.........................23مم
الصفاء...........................29 مم
تامشكط..........................16مم
الطينطان........................11مم
أطويل............................15مم
فراج تامشكط...................30مم
الفلانيه.............................16مم
زاكي أم أعقال..................40مم
أقليك إدوعل.....................6 مم
دمشق.............................37مم
لفده.................................80مم
باكوينيته..........................16مم
كلب الحولية....................33مم
تيشليت النعيم .................12مم
أبيديت الماء.....................25مم
المبروك...........................48 مم
أكمون..............................65مم
ياجب...............................30مم
محم أجيرب.....................10مم
لعصابه:
الغايره............................5مم
هامد .............................29مم
احسي البكاي...................50مم
كنكوصة ........................34 مم
كندره...............................11مم
كيفه...................................11مم
كوروجل.............................49مم
ميساح................................6مم
نواملين..............................30مم
أم اشكاك..........................7مم
فنتل..............................10مم
وارثي............................10مم
الطلحاية.........................30مم
الدفعة.................................35مم
أولاد حم .......................26مم
الرشيد .........................31مم
اغليك اتفكاد...................50مم
ارويجي...........................28مم
كبفير جوكال.....................28مم
صافنجاي......................10مم
تباله...........................17مم
كارالا........................25مم
دار النجاة....................20مم
أجار ...............................20مم
كوركول:
بودامي ............................10مم
بوغول..............................9مم
اهي تزكره ...................4مم
اهل باه احمد ............21مم
تكانت:
القدية ...................5مم
لحويطات ...............15مم
لخشب...................8مم
المجرية.................5ر7مم
النيملان...................13ملم
تيشيت ....................16ملم
تجكجة.....................19 ملم
سد البركة ..................28ملم
أدروم .....................18ملم
أغلمبيت.....................25ملم
كيدماغا
أقوينيت.....................15 ملم
لعبلي .....................10ملم
بروج......................7 ملم
اشليخة .....................2ملم
دافور.......................4 ملم
جكنتور .....................4 ملم
جاكلي .....................12 ملم
غابو........................13 ملم
كوراي.......................16 ملم
كمو ........................7 ملم
حاسي شكار ...................2 ملم
كمب انضو ....................6 ملم
ول امبني .....................2ملم
ولدينج .......................9ملم
سابو سيري.....................9ملم
صمب كاندي....................17 ملم
سيلبابي .......................16ملم
لعوينات .......................20ملم
كنكو..........................10ملم
المتعلق المدن......................3ملم
المسلم...........................2ملم
واد مور..............................9 ملم
أجار أهل صمب ........................5 ملم
دانكرمو..............................16ملم
أجار أهل سالم .........................5ملم
ولد الرامي تدريسا........................10ملم
كنكمو.................................5ملم
تيرس الزمور
افديرك..................................45 ملم