موريتانيا: أمطار متفرقة فى الحوض الغربي وكيدي ماغا



أفادت وزارة الداخلية واللامركزية اليوم الاثنين أن مصالح الرصد الجوي سجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تساقط كميات من الأمطار على مناطق في الحوض الغربي وكيدي ماغا .



وجاءت الكميات على النحو التالي:





الحوض الغربي



لعيون --------------------1 ملم



بدر --------------------10 ملم



المدوب ------------------27 ملم



ام لحياظ------------------6 ملم



الفلانية-------------------10 ملم



تشليت انعام ---------------4 ملم



كيدي ماغا



بايجام------------------- 3 ملم



اشليخة-------------------2 ملم



جنكترو-------------------6 ملم



قابو---------------------4 ملم



الملكه-------------------5ر1 ملم



سابوسيرى------------------3 ملم



سلو-------------------- -4 ملم



بوكجاني-------------------6 ملم



المسلم-------------------- 8 ملم