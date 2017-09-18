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موريتانيا: أمطار متفرقة فى الحوض الغربي وكيدي ماغا


نواكشوط-صحراء ميديا
الاثنين 18 سبتمبر 2017 - 11:53



موريتانيا: أمطار متفرقة فى الحوض الغربي وكيدي ماغا
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أفادت وزارة الداخلية واللامركزية اليوم الاثنين أن مصالح الرصد الجوي سجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تساقط كميات من الأمطار على مناطق في الحوض الغربي وكيدي ماغا .

وجاءت الكميات على النحو التالي:
 
 
الحوض الغربي
 
لعيون --------------------1 ملم
 
بدر --------------------10 ملم
 
المدوب ------------------27 ملم
 
ام لحياظ------------------6 ملم
 
الفلانية-------------------10 ملم
 
تشليت انعام ---------------4 ملم
 
كيدي ماغا
 
بايجام------------------- 3 ملم
 
اشليخة-------------------2 ملم
 
جنكترو-------------------6 ملم
 
قابو---------------------4 ملم
 
الملكه-------------------5ر1 ملم
 
سابوسيرى------------------3 ملم
 
سلو-------------------- -4 ملم
 
بوكجاني-------------------6 ملم
 
المسلم-------------------- 8 ملم


الكلمات المفتاحية : أمطار, موريتانيا
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